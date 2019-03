Tirreno-Adriatico, ciclisti investono pedone/ Video dell’incidente choc

Incidente alla Tirreno-Adriatico. La 54esima edizione di una delle grandi classiche del ciclismo italiano, si è aperta con il brivido. La gara internazionale a tappe che si concluderà nella giornata di martedì prossimo in quel di San Benedetto del Tronto, nelle Marche, è iniziata con uno scontro spettacolare quanto drammatico fra alcuni ciclisti e un passante. L’incidente ha visto coinvolto il team tedesco della Bora Hansgrohe, la terza squadra fra le ventitre che oggi hanno lasciato la pedana di partenza al via, e si è verificato precisamente in quel di Marina di Pietrasanta, nota località della Versilia, in provincia di Lucca. Il ciclista polacco Rafal Majka e il collega Oscar Gatto, hanno investito un passante mentre questi stava attraversando la strada. Uno scontro che ha lasciato basiti visto che l’uomo, forse sovrappensiero, ha appunto attraversato la carreggiata non accorgendosi dell’arrivo del gruppo di ciclisti. Fortunatamente nessuno si è ferito in maniera grave, con i due corridori che si sono immediatamente ripresi dopo la caduta, e rimessisi in sella seppur doloranti dopo il botto. Il video di quanto accaduto lo trovate in fondo

INCIDENTE ALLA TIRRENO-ADRIATICO, VIDEO

I due hanno poi raggiunto il traguardo con qualche minuto di ritardo rispetto ai compagni di squadra, mentre l’uomo investito è stato medicato sul posto e poi portato presso il pronto soccorso locale per ulteriori accertamenti. Probabilmente l’investito è stato disturbato dalla pioggia che quest’oggi ha fatto appunto da contorno alla gara internazionale di due ruote, accompagnando appunto l’inizio della crono a squadre. Resta ancora poco chiaro il perché il pedone abbia deciso di attraversare la strada, ma dal video si nota che il vigile, che avrebbe dovuto impedire l’attraversamento, stava chiacchierando con un addetto della protezione civile. L’uomo è stato trasportato in ambulanza ma da quanto emerge le sue condizioni non sono assolutamente preoccupanti. Di seguito il video di quanto accaduto: si vede chiaramente il pedone che attraversa tranquillo sullo sfondo, mentre il gruppo della Bora Hansgrohe sta per passare.

IL VIDEO DELL’INCIDENTE ALLA TIRRENO ADRIATICO

© RIPRODUZIONE RISERVATA