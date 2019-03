Charlie Whiting morto per embolia polmonare a 66 anni/ Choc nel mondo della Formula 1

Lutto nel mondo della Formula 1: è morto Charlie Whiting, storico direttore di gara. Classe 1952, originario di Kent, nel Regno Unito, è scomparso nella notte fra mercoledì 13 e giovedì 14 marzo, a causa di un’embolia polmonare giunta all’improvviso. Al momento del decesso lo storico volto del circus si trovava in Australia in vista del Gp di Melbourne in programma il prossimo weekend, che aprirà la stagione 2019. Una perdita senza dubbio scioccante quella di Whiting, che aveva 66 anni e che era colui che dava il via alle gare spegnendo i semafori, spesso e volentieri inquadrato dalle telecamere delle tv. Ma Whiting non era solamente “l’uomo dei semafori”, visto che per la Federazione internazionale dell’automobile era direttore di gara e delegato tecnico, ovvero, colui che si occupava di far rispettare il regolamento e di spiegare ai media tutte le decisioni prese e le interpretazioni. Whiting elaborava insieme ad altri esperti gli stessi regolamenti, e nel contempo prendeva decisioni cruciali in tema di sicurezza e di modifiche dei tracciati di gara. Il suo ingresso nel mondo della Formula 1 è targato 1977 con il team Hesketh. Quindi nel 1980 lo sbarco alla Brabham e nel 1988 l’ingresso nella Fia, dove poi diviene direttore di gara nel 1997.

Numerosi i messaggi di cordoglio in queste ultime ore, a cominciare dall’attuale numero uno della Federazione, Jean Todt, che scrive: «E’ con immensa tristezza che ho appreso della scomparsa di Charlie. Era un grande direttore di gara, una figura centrale e inimitabile per la Formula 1, che ha incorporato etica e spirito di questo fantastico sport. La Formula 1 ha perso un amico fedele e un carismatico ambasciatore. I miei pensieri, quelli della Fia e dell’intera comunità del motorsport vanno alla sua famiglia, agli amici e a tutti gli amanti della Formula 1». Addolorato anche Ross Brown, altro volto noto della F1, nonché direttore tecnico F1 per Liberty: «Avevamo iniziato insieme come meccanici, siamo diventati amici e speso tanto tempo insieme in giro per il mondo, sono devastato, è una grande perdita per tutta la famiglia della Formula 1, i miei pensieri alla famiglia».

