Diretta Indian Wells 2019/ Bencic Pliskova streaming video e tv, orario (tennis)

A Indian Wells 2019 si inizia a giocare alle ore 19:00 di casa nostra: nella giornata di giovedì 14 marzo verranno definite le ultime due semifinaliste nel torneo di tennis femminile – che è di categoria Premier Mandatory – mentre per gli uomini, che disputano il primo Master 1000 della stagione, avremo i primi due quarti di finale. Il quadro è piuttosto ricco, anche se per quanto riguarda il tabellone Atp siamo nella parte meno “nobile”: quella alta, che ha vissuto l’eliminazione di Novak Djokovic al terzo turno. Il che ha regalato una grande occasione a tutti gli altri: a cominciare da Dominic Thiem, già finalista Slam e oggi impegnato contro il talento e la sregolatezza di un Gael Monfils che, se in forma, può davvero battere chiunque. Più sotto ecco la testa di serie numero 13 Milos Raonic: il canadese gioca contro la grande rivelazione di Indian Wells 2019, vale a dire il serbo Miomar Kecmanovic che, entrato nel tabellone come lucky loser per sostituire Kevin Anderson, si è spinto fino ai quarti anche grazie a un cammino non certo improbo. Dovremo aspettare il venerdì per vedere all’opera Federer e Nadal, che potrebbero poi incrociarsi in semifinale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Per la diretta tv di Indian Wells 2019 dovrete seguire due diversi canali: il torneo maschile è infatti esclusiva della televisione satellitare su Sky Sport Arena (204), mentre il torneo femminile viene trasmesso su SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando (ma anche al 224 del pacchetto Sky). Per seguire i match in diretta streaming video potrete attivare l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone (ovviamente per le partite ATP) oppure visitare, per le sfide delle donne, il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA INDIAN WELLS 2019: I MATCH FEMMINILI

Nel tabellone Wta per la diretta di Indian Wells 2019 avremo un grande incrocio: quello tra due veterane come Venus Williams e Angelique Kerber, che hanno vinto un totale di 10 Slam e oggi si sfidano per un posto in semifinale nel Premier Mandatory appena giudicato come il migliore di tutto il circuito. L’americana viaggia verso i 39 anni e continua a stupire per il livello di tennis che riesce a esprimere, mentre la tedesca conferma di essere un’avversaria di altissimo profilo e che non molla mai, come ha fatto vedere nell’ottavo contro Aryna Sabalenka quando ha rimontato da 1-4 nel terzo set. L’altra semifinale non è certo meno interessante: Karolina Pliskova parte come favorita, ma la sua avversaria è quella Belinda Bencic che, già nella Top Ten della classifica qualche anno fa prima di un incredibile crollo, sembra essere tornata sui suoi livelli e, dopo aver eliminato la numero 1 e coetanea Naomi Osaka, spera di prendersi quella che sarebbe la prima semifinale in un Premier Mandatory. Sarà dunque molto interessante stabilire quale sarà la semifinale nella parte alta del tabellone femminile; nel frattempo possiamo ricordare che nell’altra metà del main draw si sono già qualificate la sorprendente canadese Bianca Andreescu (che ha lasciato un game a Garbine Muguruza) ed Elina Svitolina, che contro Marketa Vondrousova ha vinto un’altra battaglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA