Dzeko, video rissa sfiorata in Spal-Roma/ Lite con tifosi avversari e un dirigente

Rissa sfiorata nell’intervallo di Spal-Roma. Protagonista è Edin Dzeko, che si è quasi scontrato con un dirigente della squadra avversaria. Sono volate parole grosse, ma anche il fare intimidatorio dell’attaccante bosniaco hanno spinto l’arbitro Rocchi ad estrarre il cartellino giallo e ammonirlo prima che si arrivasse proprio alla rissa. L’ammonizione è arrivata quando il primo tempo era appena finito. Dopo aver battibeccato con un avversario qualche minuto prima, Dzeko si è fermato prima di imboccare il tunnel che conduceva agli spogliatoi. Ha discusso animatamente con un dirigente con la Spal, a cui ha mostrato un atteggiamento alla ricerca del contatto fisico, un principio di rissa insomma per Dzeko. Questo gesto è senza dubbio simbolo del momento. La Roma dopo il gol di Fares ha cominciato ad innervosirsi. Nonostante l’arrivo di Ranieri, la squadra continua a faticare, dimostrando che i problemi sono più radicati di quanto si potesse pensare quando è stato esonerato Di Francesco.

DZEKO, VIDEO RISSA SFIORATA IN SPAL-ROMA

Cosa è successo esattamente al termine del primo tempo di Spal-Roma? Edin Dzeko, come ricostruito dalle immagini di Sky, stava rientrando negli spogliatoi. Prima di entrare nel tunnel ha incrociato un dirigente della società spallina e lo ha spinto, forse irritato dalle parole che gli aveva rivolto qualche istante prima il difensore della squadra avversaria, Felipe. C’è stato un principio di rissa che è stato subito sedato, con l’arbitro Rocchi che è intervenuto e ha deciso di ammonire l’attaccante anche se era intervallo. Scintille dunque a bordo campo, ma non solo. Dzeko ha avuto problemi anche con i tifosi avversari. Prima di prendersela con il dirigente della Spal e più in generale con i rivali, Dzeko uscendo dal campo ha litigato con la curva di casa. Momenti di tensione altissima, placati con il riposo. Ma al rientro in campo le cose non sono migliorate per la Roma dal punto di vista della prestazione e del risultato…

Alta tensione all’intervallo: #Dzeko dopo aver litigato con la curva della SPAL, risponde a qualche provocazione giunta dalla panchina e sfiora la rissa nel sottopassaggio: giallo per lui #SPALRoma pic.twitter.com/afzI2qRN71 — Renato Maisani (@RenatoMaisani) 16 marzo 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA