Diretta Spal Roma/ Streaming video e tv: trasferta delicata per Ranieri (Serie A)

Spal Roma, diretta dall’arbitro Rocchi, si gioca oggi pomeriggio alle ore 18.00: lo stadio Paolo Mazza di Ferrara ospiterà infatti un anticipo molto gustoso per la ventottesima giornata di Serie A. Spal Roma sarà dunque sfida molto delicata per entrambe le squadre, anche se naturalmente gli obiettivi stagionali saranno molto diversi. I ferraresi di Leonardo Semplici devono lottare per la salvezza, con 23 punti la classifica non dà alcuna certezza e dopo la sconfitta contro l’Inter oggi la Spal deve sfidare un’altra big del nostro calcio. Quanto alla Roma, la sofferta vittoria contro l’Empoli è stata un brodino ed è comunque servita sia a festeggiare per bene il ritorno di Claudio Ranieri sia per rimanere in scia al quarto posto, che continua a distare tre punti per i giallorossi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Spal Roma in diretta tv sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky, per la precisione su Sky Sport Serie A (il numero 202) e su Sky Sport 251. Gli abbonati alla televisione satellitare potranno dunque fare affidamento anche sulla diretta streaming video, garantita tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL ROMA

Vediamo adesso le probabili formazioni di Spal Roma: Leonardo Semplici ha a disposizione la rosa quasi al completo, anche se Valoti è squalificato. In attacco tuttavia ci sono ancora diversi dubbi per i ferraresi, con Petagna sicuro titolare e al suo fianco ci sarà posto solamente per uno tra Paloschi, Antenucci e Floccari, con il primo che parte probabilmente favorito. Il modulo sarà il 3-5-2, da sottolineare anche un ballottaggio nella retroguardia a tre: davanti al portiere Viviano ci saranno sicuramente Cionek e Felipe, Bonifazi è invece favorito su Vicari per l’ultimo posto a disposizione. Claudio Ranieri ha più problemi: Florenzi è squalificato e l’elenco degli infortunati è ancora molto lungo. La buona notizia è che Dzeko rientra dalla squalifica, è da verificare se il bosniaco sarà l’unica punta o se avrà Schick al suo fianco. A causa delle assenze è obbligata la mediana Nzonzi-Cristante, mentre al fianco di Fazio saranno Marcano e Juan Jesus a contendersi il posto lasciato libero da Manolas.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Spal Roma: logicamente favoriti gli ospiti giallorossi, infatti il segno 2 è quotato dall’agenzia Snai a 1,80, mentre poi si sale alla quota di 3,65 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine la quota proposta in caso di segno 1 è pari a 4,50 per chi credesse nelle possibilità di vittoria da parte della Spal.



