Tifoso Cagliari morto d’infarto allo stadio/ Alcuni tifosi Fiorentina: “Devi morire!”

Tragedia durante Cagliari-Fiorentina, partita vinta dalla squadra di casa con il risultato di 2-1 ma guastata irrimediabilmente dalla morte di un tifoso rossoblu sugli spalti. Come riferito dall’Huffington Post, il supporter cagliaritano deceduto, il 45enne Daniele Atzori, si trovava nella Curva Sud della Sardegna Arena in compagnia della mamma e della sorella quando, nei minuti finali della gara contro la Viola, è stato colpito da infarto. Subito dopo l’attacco cardiaco che lo ha colpito, il 45enne è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario dello stadio, ma i tentativi posti in essere per cercare di rianimarlo, con tanto di massaggio cardiaco e defibrillatore, sono purtroppo risultati vani. L’uomo è morto infatti all’interno dello stadio, l’infarto non gli ha dato neanche il tempo di essere portato in ospedale.

TIFOSO CAGLIARI MORTO DI INFARTO ALLO STADIO

Nella morte di Daniele Atzori c’è però un episodio che ha suscitato molto sdegno: come riferito da L’Unione Sarda, infatti, mentre si dipanava la macchina dei soccorsi nei confronti del 45enne tifoso del Cagliari, dallo spicchio di stadio riservato ai supporters toscani si sono levati alcuni cori sgradevoli:”devi morire, devi morire”. Da segnalare come la maggior parte del tifo viola abbia stigmatizzato e condannato l’iniziativa di alcuni stupidi, così come sui social sia arrivata una forte presa di posizione contro questi presunti cori. Un segnale importante soprattutto se si pensa al bel momento di fratellanza tra tifoserie andato in scena al 13esimo minuto per ricordare Davide astori, giocatore sia del Cagliari che della Fiorentina prima della tragica morte.

