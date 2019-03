Diretta Federer Thiem/ Finale Indian Wells 2019 streaming video e tv, orario (tennis)

Roger Federer Dominic Thiem è la finale di Indian Wells 2019: alle ore 23:30 di casa nostra, quando saranno le 15:30 nel deserto della California, si giocherà l’ultimo atto del torneo di tennis Master 1000, il primo dei nove previsti per questa stagione. Lo svizzero ha la possibilità di vincere il titolo numero 101 della sua straordinaria carriera, tornare a trionfare a Indian Wells dopo due anni e avvicinare il record assoluto di Jimmy Connors; per quanto riguarda l’austriaco, questa è la terza finale di un Master 1000 ma la prima che non giochi sulla terra. Il pronostico, almeno per blasone e qualità, sta dalla parte di Federer ma Thiem ha le armi per giocarsela, come ha dimostrato nella semifinale contro Milos Raonic nella quale non ha mai perso il servizio e ha fatto vedere che anche su questa superficie può essere competitivo ai massimi livelli; magari questa non è la finale che aspettavamo (Novak Djokovic è stato eliminato al terzo turno, privandoci di una grande sfida) ma sicuramente lo spettacolo non mancherà e allora non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose nella diretta di Federer Thiem, che tra poche ore ci consegnerà il campione di Indian Wells 2019.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La finale di Indian Wells 2019 sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: dovrete andare su Sky Sport Arena (numero 204) con la possibilità ovviamente di seguire la partita Federer Thiem anche in diretta streaming video, attivando su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo poi che il sito ufficiale del torneo è consultabile all’indirizzo www.bnpparibasopen.com, e vi troverete tutte le informazioni utili su Indian Wells e sui due giocatori che si affrontano in finale.

RISULTATI E PRECEDENTI

Nel presentare la diretta di Federer Thiem, finale di Indian Wells 2019, dobbiamo dire che lo svizzero avrebbe dovuto affrontare Rafa Nadal in semifinale, per un altro incrocio epico nella storica rivalità dei tempi moderni; purtroppo però lo spagnolo ha dato forfait qualche ora prima del match a causa di un problema al gionocchio che si trascina da tempo, e così il Re è volato direttamente in finale e può eventualmente sfruttare il giorno extra di riposo che alla sua età (37 anni inoltrati) può fare tutta la differenza del mondo. Thiem invece ha vinto una vera e propria battaglia contro Raonic: i primi due set sono terminati al tie break senza che nessuno dei due riuscisse a strappare il servizio all’avversario, poi l’austriaco ha centrato l’unico break dell’incontro vincendo 6-4 il terzo parziale. Qualora Thiem dovesse servire in questo modo, anche uno come Federer sarebbe in grande difficoltà; potrebbe essere proprio questa la chiave della finale di Indian Wells 2019, ovvero la capacità della testa di serie numero 7 di essere efficace nei suoi turni di battuta per costringere Federer ad alzare il suo livello. Staremo a vedere, di fatto quando si gioca una partita del genere il pronostico è quasi del 50% per ciascuno dei tennisti impegnati in campo ma quello che ci auguriamo noi, innanzitutto, è che si possa trattare di un grande spettacolo.



