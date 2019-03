Diretta Virtus Francavilla Trapani/ Streaming video tv: ospiti favoriti (Serie C)

Virtus Francavilla Trapani, diretta dall’arbitro Alberto Santoro di Messina, oggi pomeriggio domenica 17 marzo 2019 alle ore 14.30, sarà una delle sfide in programma nella trentunesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Dopo l’ultimo 2-0 casalingo contro la Casertana, il Trapani continua a sognare la Serie B: la Juve Stabia capolista, che fino a poco tempo fa sembrava irraggiungibile, ora è lontana solo 2 lunghezze, anche se le Vespe hanno disputato finora una partita in meno rispetto ai siciliani. Per continuare a crescere, i granata cercheranno il colpaccio in casa di una Virtus Francavilla che, espugnando il campo del Siracusa, ha riagganciato la zona play off e potrebbe assestarsi sui livelli delle ultime due stagioni tra i professionisti, in cui è già riuscita ad ottenere l’obiettivo della post season.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Virtus Francavilla Trapani si potrà seguire in diretta tv in chiaro collegandosi sul canale numero 58 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia. Ci sarà anche la possibilità di vedere la partita in diretta streaming video via internet, con un abbonamento al sito elevensports.it e collegandosi sul portale o tramite l’applicazione ufficiale tramite pc o smart tv o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA TRAPANI

Le probabili formazioni che si affronteranno sul campo della formazione pugliese. Padroni di casa della Virtus Francavilla schierati con Nordi; Pino, Tiritiello, Caporale; Albertini, Folorunsho, Gigliotti, Zenuni, Nunzella; Puntoriere e Sarao. Risponderà il Trapani con Dini; Costa Ferreira, Scognamillo, Pagliarulo, Lomolino; Toscano, Taugourdeau, Corapi; Ferretti, Evacuo e Dambros. Gli allenatori della Virtus Francavilla, Trocini, e del Trapani, Italiano, schiereranno le loro squadre tatticamente con il 3-5-2 e con il 4-3-3. Nel match d’andata Trapani vincente col punteggio di 3-1 in casa contro la Virtus Francavilla grazie alle reti di Nzola, Tulli ed Evacuo. I pugliesi hanno vinto però l’ultimo match in casa in campionato contro i siciliani, 2-0 con gol di Biason e Madonia entrambi nel finale di partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano il Trapani favorito per la conquista dei tre punti contro la Virtus Francavilla. Vittoria in casa quotata 3.20 da Bet365, mentre William Hill offre a 3.00 la quota del pareggio ed Eurobet propone a 2.15 la quota per la vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, Bwin quota over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.30 e 1.55.



© RIPRODUZIONE RISERVATA