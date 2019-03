Diretta Siracusa Virtus Francavilla/ Streaming video e tv: siciliani in difficoltà

Siracusa Virtus Francavilla, allo stadio De Simone, sarà diretta dal signor Enrico Maggio e si gioca alle ore 14:30 di domenica 10 marzo: questa sfida del trentunesimo turno nel campionato di Serie C 2018-2019 verrà disputata a porte chiuse, perchè sono ancora in corso i lavori per sistemare il contro soffitto crollato due settimane fa in occasione della partita contro il Rieti (rinviata). Sarà dunque ancora più difficile per un Siracusa che dopo la vittoria di Rende ha perso due partite consecutive, ultima delle quali sul campo della Cavese; i siciliani curiosamente sono caduti per 2-0 in quattro delle ultime cinque uscite, e le sconfitte sono cinque nelle ultime sei partite. La classifica è diventata preoccupante: tre punti di vantaggio su un Rieti che va lasciato alle spalle se si vogliono evitare i playout, e dunque questo impegno assume connotati sempre più importanti. Dal canto suo la Virtus Francavilla deve recuperare due punti per arrivare ai playoff, ma ha altre due squadre davanti a sè; dopo aver vinto tre partite consecutive – e cinque in sette gare – i pugliesi si sono rilassati e hanno perso sul campo del Rende (che non vinceva da dieci turni) per poi pareggiare in casa contro la Vibonese. Studiamo dunque le probabili formazioni di questa partita delicata, mentre aspettiamo che prenda il via la diretta di Siracusa Virtus Francavilla.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Siracusa Virtus Francavilla: la partita infatti è un’esclusiva del portale elevensports.it, che per la quinta stagione consecutiva fornisce a tutti i suoi abbonati la possibilità di seguire tutte le gare di Serie C (campionato e Coppa Italia) in diretta streaming video. In alternativa potrete acquistare il singolo evento pagando un prezzo fisso, in ogni caso per assistere alle immagini dovrete dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SIRACUSA VIRTUS FRANCAVILLA

Ezio Raciti deve fare a meno di Luca Bruno in Siracusa Virtus Francavilla: per i siciliani il terzino sinistro può allora essere Daffara, con Parisi che avrebbe posto sulla destra. Al centro della difesa avremo Di Sabatino e Bertolo a protezione di Crispino; non dovrebbe cambiare oltre la squadra, a meno che davanti non si intenda utilizzare Catania da esterno (al posto di Souare) portando così Federico Vazquez o Cognigni nel ruolo di prima punta. Palermo e Tiscione saranno regolarmente in campo, a formare la coppia centrale in mediana saranno Fricano e Ott Vale. Squalifica pesante anche per la Virtus Francavilla, che deve rinunciare a Partipilo: a fare coppia offensiva con Sarao sarà dunque Corado, Gigliotti insidia la maglia di Pino a destra in un centrocampo schierato a cinque, con Puntoriere da laterale mancino e due mezzali, Folorunsho e Zenuni, che accompagneranno la regia di Vrdoljak. In difesa avremo Tiritiello, Caporale e Nunzella schierati davanti al portiere Nordi.

QUOTE E PRONOSTICO

In Siracusa Virtus Francavilla è la squadra di casa a partire favorita, ma le quote dell’agenzia di scommesse Snai ci presentano un quadro in equilibrio: se il segno 1 per la vittoria interna dei siciliani vale 2,40 volte la cifra investita, l’ipotesi del segno 2 per il successo fuori casa ha un valore pari a 3,05 volte quanto messo sul piatto. Dovrete invece scommettere sul segno X per il pareggio, e in questo caso guadagnereste una cifra corrispondente a 2,95 volte la somma giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA