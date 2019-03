Diretta Trapani Casertana/ Streaming video e tv: grande sfida a Erice (Serie C)

Trapani Casertana, che viene diretta dal signor Andrea Zingarelli, va in scena alle ore 14:30 di domenica 10 marzo: nel panorama del girone C di Serie C 2018-2019, arrivato alla trentunesima giornata, questa è sicuramente una delle partite più interessanti. Il Trapani continua a inseguire il sogno della promozione diretta: si presenta a questo turno dovendo recuperare 4 punti alla Juve Stabia, avendo già ridotto sensibilmente il suo margine grazie a una striscia di imbattibilità che dura proprio dalla sconfitta interna contro le Vespe (8 dicembre). I granata non giocano da due settimane (domenica scorsa avrebbero dovuto sfidare il Matera) e dunque l’ultimo risultato è il deludente pareggio interno contro la Cavese; nel frattempo la proprietà è passata di mano suscitando le perplessità della Lega, nella speranza che la società non crolli economicamente si attende con trepidazione la sfida di inizio aprile contro la capolista che potrebbe essere decisiva. Oggi intanto non sarà facile: la Casertana è la quinta forza del girone C e nelle ultime tre partite ha incassato un solo gol, anche se in questo momento arriva da due pareggi consecutivi ha pur sempre frenato la stessa Juve Stabia ma la vittoria esterna manca dal 30 dicembre. Sarà una partita davvero entusiasmante, almeno nelle premesse: aspettando la diretta di Trapani Casertana possiamo fare un excursus attraverso le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni della sfida.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI CASERTANA

In Trapani Casertana, Vincenzo Italiano dovrebbe affidarsi ai soliti noti: Pagliarulo e Scognamiglio guidano la difesa davanti a Dini con Costa Ferreira e Lomolino schierati da terzini, a centrocampo il gioco viene comandato da Taugourdeau (cinque gol in campionato) che avrà in Aloi e Corapi le mezzali di riferimento, nel reparto avanzato si punta sempre sulla velocità e qualità di Ferretti e Tulli per le corsie esterne, con il veterano Evacuo che farà da punto di riferimento offensivo. Tripla tegola per la Casertana: Raffaele Esposito si presenta a Erice senza Rainone, D’Angelo e Zito. In difesa Blondett dovrebbe affiancare Lorenzini e Pascali a protezione del portiere Adamonis, con l’inserimento di Mancino potrebbe cambiare il modulo che passerebbe ad un 3-4-1-2 nel quale Santoro si allargherebbe a sinistra, a destra conferma per Meola mentre l’altro interno (al fianco di De Marco) potrebbe essere Cigliano, favorito su Romano. Il tandem offensivo dovrebbe essere confermato: sarà Padovan a giocare al fianco di Castaldo, ma Floro Flores scalpita.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Trapani Casertana, le quote che sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai indicano nella squadra siciliana quella favorita: c’è ampio margine tra l’eventualità del segno 1 per la vittoria interna (1,70 volte la cifra investita) e il segno 2 che regola l’ipotesi del successo fuori casa (per il quale guadagnereste un valore pari a 5,25 volte la somma messa sul piatto). Dovrete scommettere sul segno X per il pareggio, e andreste a vincere una cifra corrispondente a 3,35 volte la puntata.



