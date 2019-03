Infortunio Zaniolo/ Il talento della Roma ko nel derby, salterà il Porto?

L’infortunio di Nicolò Zaniolo è sicuramente una delle peggiori risposte per Eusebio Di Francesco che arrivano dal derby Lazio Roma. La sconfitta 3-0 porta anche al ko del calciatore più in forma e importante della squadra giallorossa. Un problema all’anca ha costretto a uscire dal campo il calciatore ex Entella, colpito in un contrasto e uscito zoppicando con l’immediata applicazione della borsa del ghiaccio. Al suo posto Di Francesco ha inserito in campo Diego Perotti, senza però ottenere risultati. Non era stata una serata eccezionale per Zaniolo, anche lui travolto dalla gara no della sua squadra. Già nel primo tempo era parso strano vederlo sbagliare anche passaggi elementari, cosa mai fatte in questa stagione, a presagire che sarebbe stata una serata del tutto da dimenticare. Al momento non sappiamo l’entità del ko del giovane talento, con le valutazioni del caso che saranno fatte nella giornata di domani.

Infortunio Zaniolo, ko nel derby Lazio Roma: salterà il Porto?

La Roma è preoccupata per l’infortunio di Nicolò Zaniolo che rischia di saltare la gara contro il Porto. La squadra di Eusebio Di Francesco sarà impegnata mercoledì nel return match degli ottavi di finale di Champions League fuori casa. Un duro colpo anche perché all’andata il calciatore ex Entella e Inter era stato determinante con una clamorosa doppietta. Possibile che sarà ripescato il Flaco Javier Pastore entrato in campo nella ripresa contro la Lazio anche se finito dietro proprio a Zaniolo, e a Pellegrini, nelle gerarchie del tecnico giallorosso. L’ex Palermo avrà probabilmente la possibilità di riprendersi, cercando di far cambiare idea a chi è convinto che il Paris Saint German abbia dato un calciatore sul viale del tramonto a Monchi. Non è da escludere però che col Porto Di Francesco decida di scendere in campo con un altro modulo, magari schierando Schick e Dzeko insieme davanti.

