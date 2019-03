Frey “Ho rischiato di morire”/ “Colpa di un virus, ora lotto per tornare a camminare”

Sebastien Frey ha rischiato di morire, a raccontarlo è lo stesso ex calciatore francese che tutti ricorderanno per la sua carriera tra Inter, Parma e Fiorentina. L’ex portiere ha scelto Instagram per raccontare le sue emozioni: “Come avrete notato mi sono assentato dai social network per un po’ di tempo, ma avevo una ragione più che valida e ve la vorrei spiegare. Sono stato ricoverato in ospedale tre settimane fa d’urgenza perché avevo la febbre a 40° e non scendeva. Dopo vari esami mi hanno trovato un virus che piano piano mi aveva debilitato e avrebbe potuto uccidermi. La fortuna vuole che ho superato questa prova. Ora inizio una nuova sfida per tornare a camminare come ho sempre fatto e a lavorare per poter tenere di nuovo in braccia mia figlia. Ho sempre giocato per vincere e ora con determinazione e forza vincerò anche questa battaglia”.

Frey “Ho rischiato di morire, un virus poteva uccidermi”: la carriera

La vicenda raccontata da Sebastien Frey, che ha dichiarato di aver rischiato di morire, ha commosso tutto il popolo del calcio. Questo perché per lungo tempo il francese è stato un portiere di livello nella nostra Serie A. Frey è nato a Thonon-les-Bains il 18 marzo del 1980 ed è cresciuto nelle giovanili del Cannes. Nel 1998 è l’Inter a portarlo in Italia anche se dopo appena una stagione lo girò in prestito al Verona non considerandolo ancora pronto. La sfortuna è quella di capitare in un Inter in difficoltà e l’anno successivo al ritorno delude un po’ le aspettative cedendo la maglia a Francesco Toldo e trasferendosi al Parma dove in quattro anni colleziona 132 presenze. Passa poi alla Fiorentina dove gioca ancora con continuità e ad alto livello. Dopo due stagioni al Genoa va a chiudere la sua carriera in Turchia al Brusaspor. Si è ritirato nel dicembre del 2015.

Il post su Instagram





© RIPRODUZIONE RISERVATA