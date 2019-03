Diretta Moldavia Francia/ Streaming video tv: Bleus favoriti (Qualificazioni Europei)

Moldavia Francia va in scena alle ore 20:45 di venerdì 22 marzo: presso lo Stadionul Zimbru di Chisinau si gioca la partita valida per la prima giornata delle qualificazioni agli Europei 2020. Inizia la corsa per le due nazionali, che ovviamente affrontano questa competizione in maniera diversa: la Moldavia ha ben poco da chiedere se non provare a migliorare quanto fatto in passato, certificare di essere superiore ad Andorra e magari provare a dare fastidio all’Albania in chiave quarto posto. La Francia invece è spaventosamente favorita in un girone che comprende anche Islanda e Turchia, e deve onorare al meglio il suo status di campione del mondo in carica: è davvero complicato pensare che i Bleus possano mancare l’accesso alla fase finale degli Europei, qualora dovesse accadere l’impensabile Didier Deschamps non avrebbe direttamente il paracadute dato dalla Nations League – dove è arrivato secondo alle spalle dell’Olanda, mancando la Final Four – ma quasi inevitabilmente arriverebbe comunque ai playoff grazie ai risultati delle altre. In ogni caso questa partita inaugurale non va sbagliata, anche per dimostrare la propria forza; dunque andiamo a vedere quali potrebbero essere le scelte del Commissario Tecnico dei Bleus mentre aspettiamo la diretta di Moldavia Francia, che è attesa ormai tra poche ore.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Moldavia Francia, che non verrà trasmessa nel nostro Paese; dunque non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire la partita, ma riferendovi al sito ufficiale www.uefa.com e ai relativi account, presenti sui social network, potrete avere accesso alle informazioni utili sulla sfida di Wembley valida per le qualificazioni agli Europei 2020.

Per la diretta di Moldavia Francia Deschamps deve rinunciare ad alcuni giocatori: Lucas Hernandez e Ousmane Dembélé sono infortunati, e dunque come terzino sinistro si apre il ballottaggio tra Digne e Kurzawa. Per il resto la squadra dovrebbe ricalcare quella che ha vinto i Mondiali, senza troppe sorprese a meno che il CT non voglia fare turnover già questa sera: in porta andrà Lloris, il terzino destro sarà Pavard con Varane e Umtiti che si disporranno al centro della difesa. In mediana resta favorita l’opzione dell’arretramento di Pogba per giocare al fianco di Kanté, in caso di centrocampo a tre scalerebbe Matuidi che altrimenti viene confermato nel ruolo di esterno alto tattico, disponendosi sulla fascia mancina. Dall’altra parte dovrebbe esserci Mbappé, a meno che non si decida per lui o Griezmann da prima punta al posto di Giroud: in questo caso ci sarebbe un posto ulteriore sulla trequarti e Thauvin se lo giocherebbe con Martial ed eventualmente Coman. Altrimenti, Mbappé andrà a giocare alle spalle di Griezmann ma i due sono intercambiabili e uno dei punti di forza della Francia campione del mondo è quello di non dare punti di riferimento per quanto riguarda la sua fase offensiva.

Ovviamente i Bleus sono clamorosamente favoriti in questa partita: le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai hanno piazzato un valore pari a 1,12 volte la somma giocata per il segno 2 che identifica la vittoria esterna, mentre con il segno 1 per il successo interno la vostra vincita corrisponderebbe addirittura a 20,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Con il segno X, che regola l’eventualità del pareggio, andreste a guadagnare una cifra pari a 8,25 volte quanto avrete pensato di investire.



