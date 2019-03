Probabili formazioni Italia Finlandia/ Diretta tv, Quagliarella titolare?

Italia Finlandia si gioca alle ore 20.45 di domani sera, sabato 23 marzo, quando le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Friuli-Dacia Arena di Udine per la prima partita del girone J delle qualificazioni agli Europei 2020. Naturalmente sono molto diversi gli obiettivi delle due formazioni: Italia Finlandia mette di fronte gli azzurri che devono vincere per mettere subito in discesa la strada verso una qualificazione che non si può fallire (passano le prime due di ogni girone) con i finnici che invece naturalmente hanno ambizioni assai ridotte, ma di certo daranno tutto per ottenere un risultato di prestigio. Andiamo dunque adesso a vedere quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Italia Finlandia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Italia Finlandia in diretta tv sarà disponibile naturalmente su Rai 1, come sempre per quanto riguarda le partite della nostra Nazionale maggiore. Di conseguenza, l’appuntamento sarà anche in diretta streaming video tramite Rai Play per chi questa sera non potesse mettersi davanti a un televisore.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FINLANDIA

LE MOSSE DI MANCINI

Parlando delle probabili formazioni di Italia Finlandia, ecco che Roberto Mancini sembra avere le idee molto chiare e dovrebbe ripartire dalla squadra già schierata nelle ultime uscite di Nations League, al netto di alcuni cambi forzati in attacco. Nulla dunque dovrebbe cambiare negli altri reparti, con Donnarumma in porta protetto dalla coppia centrale Bonucci-Chiellini, con Florenzi terzino destro e Biraghi a sinistra. Anche a centrocampo tutto chiaro, una mediana all’insegna della qualità con Barella, Jorginho e Verratti per un’Italia che cerchi la strada del bel gioco come via per arrivare ai risultati. In attacco a novembre c’erano Insigne e Chiesa, oggi qualcosa deve per forza cambiare ed ecco dunque gli esterni Politano e Bernardeschi ai fianchi di Quagliarella, favorito come punta centrale dall’alto del suo ruolo di capocannoniere della Serie A.

LE SCELTE DI KANERVA

Molto meno nota naturalmente la formazione della Finlandia: c’è un giocatore che milita in Italia, cioè il difensore Vaisanen del Crotone, il quale tuttavia potrebbe partire dalla panchina. Il commissario tecnico Markku Kanerva dovrebbe infatti schierare la coppia centrale Toivio-Arajuuri davanti al portiere Hradecky, poi Granlund come terzino destro e Uronen a sinistra per completare la difesa a quattro. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-4-2 e a centrocampo i quattro potenziali titolari sono Soiri, Kamara, Sparv e Lod, infine in attacco la coppia titolare potrebbe essere formata da Pukki e Tuominen.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Politano, Quagliarella, Bernardeschi. All. Mancini.

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Granlund, Toivio, Arajuuri, Uronen; Soiri, Kamara, Sparv, Lod; Pukki, Tuominen. All. Kanerva.



