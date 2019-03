LISTA CONVOCATI ITALIA/ Nazionale, i nomi: presenti Kean e Quagliarella

Lista convocati Italia: il commissario tecnico Roberto Mancini ha reso noto l’elenco dei 29 calciatori selezionati per le sfide in programma contro la Finlandia e il Liechtenstein. Due gare amichevoli, rispettivamente previste per sabato 23 marzo allo stadio ‘Friuli’ di Udine e martedì 26 marzo allo stadio ‘Tardini’ di Parma, e non mancano le sorprese. Quattro graditi ritorni in azzurro: parliamo di Armando Izzo, Leonardo Spinazzola, Stephan El Shaarawy e Fabio Quagliarella. Diversi i giovani selezionati: da Nicolò Zaniolo, scoperto dal tecnico di Jesi ancor prima della Roma, a Moise Kean, passando per Gabriele Mancini e Nicolò Barella. Confermati sia Kevin Lasagna che Leonardo Pavoletti, mentre sono due le assenze eccellenti in attacco: parliamo di Andrea Belotti e Mario Balotelli, bocciati nonostante le ultime buone prestazioni raccolte con le maglie di Torino e Olympique Marsiglia.

LISTA CONVOCATI ITALIA: L’ELENCO COMPLETO

Ecco l’elenco completo dei calciatori selezionati dal ct Roberto Mancini in vista dei prossimi impegni della Nazionale italiana: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Atalanta), Cristiano Piccini (Valencia), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus), Nicolò Barella (Cagliari), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Stefano Sensi (Sassuolo), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Juventus), Kevin Lasagna (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano (Inter), Fabio Quagliarella (Sampdoria).

