Video/ Italia Austria U21 (0-0): highlights della partita (amichevole)

Nel video di Italia Austria U21 analizziamo la partita amichevole che le due nazionali hanno disputato al Nereo Rocco di Trieste, in preparazione agli Europei di categoria che entrambe giocheranno in estate. E’ finita 0-0 ma con tante emozioni e opportunità per segnare: una bella gara, giocata su ritmi decisamente ben più alti rispetto a una normale amichevole. L’Italia l’ha approcciata meglio, andando a caccia di una vittoria davanti al pubblico amico: due grandi occasioni per gli Azzurrini, una dopo pochi secondi con Bonazzoli che, ricevuto un pallone sporcato da una deviazione su tiro di Orsolini, ha testato immediatamente i riflessi di Alexander Schlager trovando attento il portiere dell’Austria. Un’altra con Murgia, bravo a prendere il tempo su un calcio d’angolo e toccare di testa sul palo lungo: palla larga di centimetri. Quando però sembrava che il gol dell’Italia fosse nell’aria, l’Austria si è improvvisamente accesa: Ullmann ha sfruttato un disimpegno errato di Bonifazi calciando di sinistro dopo una volata, palla larga ma sul diagonale Lovric è andato ad un passo dalla deviazione vincente. Lo stesso numero 3 ci ha provato dalla stessa posizione trovando la pronta risposta di Audero, appena prima il portiere della Sampdoria si era dovuto superare su una conclusione di prima intenzione di Horvath.

VIDEO ITALIA AUSTRIA U21: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo di Italia Austria U21 i ritmi sono inevitabilmente calati, ma solo nella seconda metà della frazione: ancora un bell’approccio azzurro alla frazione, con due conclusioni mancine di Bonazzoli (parata a terra di Schlager) e Locatelli (palla fuori di poco). Dopo un intervento di Audero su un tap-in ravvicinato (ma l’arbitro aveva già fischiato), Gigi Di Biagio ha mandato in campo Parigini al posto di un Orsolini che non ha confermato l’ottimo avvio di partita, e il laterale del Torino si è subito fatto apprezzare mandando al centro un pallone per Murgia murato al momento del tiro. L’Austria ha risposto con Schmidt e Kalajdzic in sostituzione di Grbic e Ljubic, appena dopo Horvath ha nuovamente impensierito Audero (bravo ad accartocciarsi e non concedere seconde opportunità all’Austria) e a quel punto Di Biagio ha deciso di cambiare ancora inserendo Valzania, Dimarco e Moncini. Al 76’ clamoroso errore di Mandragora: retropassaggio per Audero senza accorgersi dell’arrivo di Honsak, ancora reattivo Audero nell’uscire tempestivamente e allontanare la minaccia. Al minuto 88 splendido spunto di Parigini a sinistra, cross basso dentro l’area ma né Valzania né Cutrone sono arrivati a deviare in rete.





© RIPRODUZIONE RISERVATA