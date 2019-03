Diretta/ Stramilano 2019, streaming video Rai: orario, percorso e vincitore

Torna l’appuntamento con la Stramilano, ovvero la gara che viene definita dagli addetti ai lavori e appassionati di atletica come la “mamma di tutte le corse su strada”. Se la competizione aperta agli amatori è giunta alla 48esima edizione, la mezza maratona riservata agli agonisti si celebra invece per la 44esima volta, essendo stata inserita nel programma a partire dal 1976. Partenza prevista alle ore 10.30 da Piazza Duomo con arrivo in Piazza Castello per quanto concerne la Stramilano half marathon. Diverso il discorso per la Stramilano 10 km e la Stramilanina di 5 km, con inizio previsto rispettivamente alle 9 e alle 9:30 da piazza Duomo e arrivo all’arena civica di Milano. Per quanto riguarda la gara principale l’arrivo degli uomini dovrebbe materializzarsi in piazza Castello intorno alle 11:30, forse anche qualche minuto prima se il ritmo di gara sarà quello delle attese, per le donne bisognerà aspettare un 10-15 minuti aggiuntivi.

STRAMILANO 2019, I FAVORITI

Ma quali sono i big, i grandi nomi da appuntarsi e seguire nella Stramilano 2019? Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento sono stati assegnati i pettorali ai 10 corridori “top” della manifestazione, quelli che secondo le previsioni la faranno da padrone fin dai primi metri di gara. Inutile dire che, come quasi sempre accade per le gare sulla lunga distanza, sono i keniani i protagonisti annunciati di questa Stramilano 2019. In particolare i riflettori sono puntati su Frederick Moranga, che questa corsa è riuscito a vincerla nel 2017 con il tempo di 1h01’20”, ma soprattutto sul 26enne connazionale Jairus Birech, vincitore a fine gennaio alla Cinque Mulini, specialista dei 3000 siepi da 7’58”41 (Bruxelles 2014), quarto ai Mondiali di Pechino 2015 e con all’attivo dieci vittorie in Diamond League. Birech ha scelto proprio la Stramilano per debuttare in gare ufficiali sulla mezza maratona.

LE SPERANZE AZZURRE

Per quanto riguarda l’Italia è realisticamente difficile attendersi un successo di un atleta azzurro ma questo non vuol dire che siano basse le aspettative sul giovane Lorenzo Dini. Il livornese classe 1995 è chiamato a dare seguito ai bei risultati ottenuti da junior, in particolare all’argento europeo conquistato nel 2013. Da qualche tempo il finanziere può contare anche sul supporto tecnico di un immortale dell’atletica italiana come Stefano Baldini, motivo per cui non è forse chiedere troppo sperare in un miglioramento del suo personale sui 21,097 km di 1h03’53”. Per quanto riguarda la gara femminile sono ancora una volta le bandiere del Kenya a svettare nel gioco dei pronostici. Lucy Wambui, 23enne vincitrice delle due ultime edizioni del campionato del mondo di corsa in montagna e della Stramilano 2014, non può non essere considerate tra le favorite insieme alla vice campionessa olimpica (Londra 2012) e mondiale di maratona (Daegu 2011), la 34enne Priscah Jeptoo. Per le azzurre da seguire Elena Romagnolo. La diretta della Stramilano 2019 non sarà trasmessa in tv: Rai Sport la manderà in onda in differita a partire dalle ore 16:55.



