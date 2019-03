Dorothea Wierer ha vinto Coppa del Mondo/ Chi è la campionessa italiana di Biathlon

Dorothea Wierer nella storia dello sport italiano. È la prima italiana di sempre, uomini compresi, a vincere la Coppa del Mondo generale di biathlon e la terza negli sport invernali, dopo Gustav Thoeni e Armin Zoeggeler, a riuscirci nello stesso anno in cui ha vinto un oro mondiale. È bastato il 12° posto nella massa start di Holmenkollen, con la classifica che era una questione a tre tra lei, la compagna di squadra Lisa Vittozzi e la slovacca Anastasiya Kuzmina. La connazionale ha chiuso al decimo posto, l’altra appena dietro la seconda e davanti a Dorothea che così ha potuto festeggiare un successo storico per lo sport italiano. La 28enne non si è lasciata scappare la grande occasione per incorniciare la stagione. Per chi ancora non la conoscesse, Dorothea Wierer è una finanziera classe 1990 di Brunico. Originaria di Anterselva, ora risiede a Ziano di Fiemme col marito allenatore di fondo Stefano Corradini.

DOROTHEA WIERER, CHI È LA CAMPIONESSA ITALIANA DI BIATHLON

Entrata in nazionale nel 2007, Dorothea Wierer è diventata un anno dopo la prima italiana ad aver vinto una medaglia d’oro ai Mondiali giovanili. Il primo podio in Coppa del Mondo arriva nel 2014, la prima vittoria invece l’anno dopo. Oggi ha chiuso una stagione da sogno nella quale aveva già messo in bacheca anche un oro nella mass start ai Mondiali di Oestersund e la coppa di specialità nell’inseguimento. E lo ha fatto dopo una gara strana, molto tesa, con diversi errori al poligono per le prime tre della classe. Lisa Vittozzi è partita a rilento, poi è tornata ai sui livelli chiudendo al decimo posto, conservando così il secondo nella classifica generale. Nona invece la Kuzmina. La costanza di rendimento di Wierer ha fatto la differenza. A livello individuale ha vinto, oltre in Svezia, la prova di inseguimento ad Anterselva, poi tanti piazzamenti utili per i punti. Per rendere l’idea della portata storica di questo risultato, la Wierer è un po’ come Marc Marquez nella MotoGp o Lewis Hamilton nella Formula 1.

