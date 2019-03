Video/ Ravenna Albinoleffe (0-1): highlights e gol della partita (Serie C)

Termina con il risultato di 0-1 il match tra Ravenna e Albinoleffe. Nonostante il predominio dei padroni di casa, la prima emozione è stata creata dagli ospiti, al 16’ quando Giorgione ha calciato con potenza dal limite dell’area, sfiorando il palo della porta difesa da Venturi. Dopo molti minuti di gioco piuttosto bloccato, al 40’ sono stati gli ospiti a sfiorare il gol con un colpo di testa di Cori, imbeccato ottimamente da Ruffini, che è uscito di poco fuori dallo specchio.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta con un’immediata sostituzione decisa da mister Foschi che ha lasciato negli spogliatoi Galuppini inserendo Raffini. Al 60’ anche mister Marcolini decide di cambiare mandando in campo Romizi al posto di Giorgione. Al 63’ arriva l’episodio che spacca la partita quando Eleuteri ha trattenuto Ruffini costringendo il direttore di gara a decretare un calcio di rigore che al 64’ Cori ha trasformato con glaciale freddezza. Nonostante il vantaggio ospite, il Ravenna non è riuscito a creare un’efficace reazione, faticando ad impensierire l’attenta retroguardia seriana che ha concesso solamente qualche calcio piazzato e qualche mischia, come al 95’ quando sull’ennesimo parapiglia in area di rigore i romagnoli hanno reclamato un calcio di rigore che il direttore di gara ha deciso di non concedere facendo esplodere la proteste in particolare di Boccaccini che è stato espulso dall’arbitro facendo chiudere i suoi in dieci uomini.

Ecco il video di Ravenna Albinoleffe, con le azioni più importanti del match.





