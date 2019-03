Diretta Ravenna AlbinoLeffe/ Streaming video e tv: romagnoli in gran forma (Serie C)

Ravenna AlbinoLeffe, che va in scena alle ore 16:30 di domenica 24 marzo, vale per la 32^ giornata del campionato di Serie C 2018-2019: al Bruno Benelli i romagnoli continuano la loro corsa verso la fase nazionale dei playoff, dovrebbero aver archiviato la post season ma ora puntano il bersaglio più grosso possibile. E’ un grande momento per il Ravenna, che ha vinto le ultime tre partite senza subire gol: con il successo di Rimini l’imbattibilità della porta romagnola è salita a 295 minuti e potrebbe ora prolungarsi contro un AlbinoLeffe che si è rimesso in corsa domenica scorsa con un preziosissimo successo esterno sul campo del Renate, ha vinto quattro delle ultime sei partite (in cui ha centrato 13 punti) e ha trasformato quella che sembrava una retrocessione diretta nella possibilità di salvarsi subito. La classifica è pazzesca: ci sono quattro squadre a quota 32 punti, due di loro resterebbero sicuramente in Serie C mentre le altre due farebbero i playout. Anche per questo motivo i bergamaschi devono provare a vincere senza se e senza ma; vedremo se sarà così nella diretta di Ravenna AlbinoLeffe, il cui calcio d’inizio è atteso ormai tra pochi minuti e di cui ora andiamo a valutare le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ravenna AlbinoLeffe non sarà disponibile: infatti queste le partite del campionato di Serie C, ad eccezione di qualche posticipo, sono esclusiva del portale elevensports.it che ancora una volta le fornisce ai propri abbonati (o a chi decidesse di acquistare il singolo match ad un prezzo fisso) in diretta streaming video. Per seguire questa sfida sarà dunque necessario dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA ALBINOLEFFE

Eco allora le probabili formazioni di Ravenna AlbinoLeffe: i romagnoli di Luciano Foschi si dispongono con un 3-5-2 nel quale Venturi è il portiere, protetto da una linea difensiva formata da Jidayi, Boccaccini e capitan Lelj. A centrocampo la spinta sulle corsie esterne arriverà da Eleuteri e Bresciani, in mezzo mancherà Salvatore Esposito, il matchwinner di Rimini, e dunque spazio per Trovade, con Selleri e Papa che come sempre agiranno sulle mezzali. La soluzione alternativa e maggiormente offensiva è rappresentata da Sabba che si abbasserebbe a fare il regista; davanti come sempre ci saranno Galuppini e Nocciolini. Michele Marcolini dovrà rinunciare allo squalificato Sabotic: Stefanelli ne prende il posto in una difesa completata da Riva e Gavazzi schierata a protezione di Cortinovis. Il modulo dell’AlbinoLeffe è speculare a quello del Ravenna: Gusu e Gonzi i due laterali di centrocampo, Genevier il playmaker basso stretto tra Sbaffo e Giorgione che saranno gli interni. Kouko e Sacha Cori si occuperanno dei gol: il secondo, arrivato a gennaio dal Monza, ha deciso il derby di Meda trasformando un rigore alla fine del primo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Padroni di casa favoriti nella diretta di Ravenna AlbinoLeffe, ma per il momento la situazione è ancora di equilibrio secondo i pronostici stabiliti dall’agenzia di scommesse Snai: valore di 2,10 volte la puntata sul segno 1 che identifica il successo interno dei romagnoli, mentre per la vittoria bergamasca il valore della vincita salirebbe a 3,70 volte quanto avrete deciso di investire. Con l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, il guadagno corrisponderebbe a 2,90 volte la posta



