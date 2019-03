Video/ Ternana Pordenone (1-1): highlights e gol della partita (Serie C)

Ternana-Pordenone termina con il risultato di 1-1. Prima di raccontare il match andiamo a dare uno sguardo alle due formazioni. La Ternana si affida a un classico 4-3-3 con Furlan, Boateng e Bifulco a comporre il tridente offensivo; Callegari in cabina di regia con Altobelli e Palumbo ai suoi fianchi. Dall’altra parte il Pordenone risponde con un 4-3-1-2: Gavazzi è il trequartista alle spalle di Candellone e Magnaghi. Pronti, via. C’è poco da segnalare in questo surreale avvio gara. I ritmi non sono alti e la Ternana soffre la contestazione del pubblico, o meglio l’assenza dei suoi tifosi. Già, perché sugli spalti del Liberati oggi si è registrato il record minimo di presenze. La squadra locale è finita nel mirino del tifo più caldo, che questo pomeriggio ha scioperato. Ne approfitta il Pordenone e lo fa creando la prima palla gol al 17′: Candellone fa la sponda per Zammarini che a sua volta serve Bombagi. Il tiro a giro dell’esterno ospite viene schiaffeggiato in corner da Iannarilli. Al 38′ Ternana in avanti con una splendida azione di Gavazzi che non porta frutti sperati. Quando siamo al 45′ l’arbitro assegna un minuto di recupero. Proprio all’interno di questi 60″ il Pordenone sblocca il match. Bombagi subisce fallo e si conquista un buon calcio di punizione da zona pericolosa. Sul punto di battuta va lo stesso Bombagi che batte Iannarilli con un’esecuzione letale.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa la Ternana fallisce il pareggio al 48′: Palumbo crossa per Altobelli che manca la girata a pochi passi dalla porta di Bindi. Al 50′ super intervento di Iannarilli che salva su Gavazzi ed evita il raddoppio ospite. La Ternana è viva e meriterebbe il pareggio. Al 62′, dagli sviluppi di un corner, Marilungo offre una sponda ‘oro per Bergamelli che colpisce la traversa. Nel finale i padroni di casa pareggiano i conti con Vantaggiato al 70’. Marilungo trova il dai e vai con Furlan, quindi regala un assist perfetto al compagno che di piatto batte l’incolpevole Bindi. Il pari ridà vigore ai padroni di casa, che tuttavia devono accontentarsi di aver evitato la sconfitta e ottenuto un punto in una gara che avrebbe potuto regalare maggiori soddisfazioni agli uomini di Gallo.

Ecco il video di Ternana Pordenone con le azioni salienti del match.





© RIPRODUZIONE RISERVATA