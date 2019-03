Diretta Italia Lichtenstein/ Streaming video Rai: gli Azzurri a Parma

Italia Lichtenstein, diretta dall’arbitro russo Kirill Levnikov, si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma nella serata di martedì 26 marzo: calcio d’inizio alle ore 20:45 per la sfida valida per la seconda giornata nel gruppo J delle qualificazioni agli Europei 2020. L’esordio degli Azzurri è stato ottimo: sabato è arrivato un 2-0 contro la Finlandia che ha confermato come il gruppo di giovani impostato da Roberto Mancini possa sicuramente dire la sua e qualificarsi alla fase finale del torneo senza troppi affanni, visto anche che nel sorteggio siamo stati parecchi fortunati. Le nostre principali avversarie dovrebbero essere Bosnia e Grecia, ma a prendersi il pass sono le prime due di ciascun girone: questo significa che per l’Italia la strada è senza dubbio in discesa, ma perchè sia così bisognerà onorare al massimo ogni appuntamento a cominciare da questo di Parma, contro un Lichtenstein che avevamo già sepolto di gol in passato e che ha fatto il suo esordio nel girone perdendo in casa contro la Grecia. Vedremo allora come andranno le cose, ma la piccola federazione dovrebbe giocare queste qualificazioni nel mero tentativo di evitare l’ultimo posto, sfidando idealmente l’Armenia; adesso, mentre aspettiamo il calcio d’inizio di Italia Lichtenstein, possiamo valutare in che modo le due nazionali intendono disporsi sul terreno di gioco dello stadio Tardini, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa sfida.

Come tutte le partite della nazionale, anche la diretta tv di Italia Lichtenstein sarà trasmessa sulla televisione di stato: il canale come sempre è Rai Uno disponibile anche in alta definizione, e in assenza di un televisore si potrà seguire questa partita anche in diretta streaming video visitando, senza costi aggiuntivi, il sito www.raiplay.it con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

Per Italia Lichtenstein, Mancini potrebbe cambiare tre giocatori: Alessio Romagnoli può prendere il posto di Chiellini al fianco di Bonucci, Spinazzola giocherà come terzino destro (di fatto è l’unica soluzione disponibile) mentre Sensi si candida a sostituire Jorginho in mezzo al campo. Potrebbe essere titolare anche Quagliarella, a completamento di un tridente nel quale Bernardeschi e Kean continuerebbero a essere gli esterni; in porta ci sarà Gigio Donnarumma, il terzino sinistro sarà quasi certamente Biraghi e anche Barella e Verratti dovrebbero avere la maglia confermata sulle mezzali, anche perchè le alternative non sono troppe. Il Lichtenstein sarà in campo con il 4-1-4-1: Wieser il giocatore che si piazza davanti alla difesa, Gubser ancora il favorito per essere il riferimento offensivo. Poi due linee da quattro: in difesa davanti a Benjamin Buchel comandano Rechsteiner e Kaufmann con Wolfinger e Goppel sugli esterni, sulla trequarti invece spazio a capitan Polverino e Martin Buchel che saranno aiutati dai laterali Hasler e Salanovic.

Per il pronostico su Italia Lichtenstein potete utilizzare le quote messe a disposizione dall’agenzia di scommesse Snai: chiaramente azzurri largamente favoriti, basta vedere che il segno 1 per la loro vittoria vale solo 1,01 e dunque con questo bookmaker vincereste 10,10 euro giocandone 10, di fatto recuperando la somma messa sul piatto senza troppo guadagno. Il colpo vero – e un flop per la nostra nazionale – sarebbe il ko interno dell’Italia: in questo caso il valore posto sul segno 2 porta in dote 75,00 volte quanto investito, mentre con il pareggio (segno X) siamo ad un valore comunque parecchio alto, ovvero 20,00 volte la cifra puntata.



