Roma, nuova maglia 2019-2020: foto/ Ecco la divisa giallorossa dell’anno prossimo

Come da copione con l’arrivo della primavera iniziano a circolare in rete anche le prime immagini delle nuove divise di calcio della stagione ventura, Roma compresa. Il noto sito footyheadlines, sempre fra i primi a scovare appunto le nuove casacche, ha pubblicato quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti la nuova maglia della compagine giallorossa per la stagione 2019-2020, un campionato che al momento appare pieno di incognite visto che la Lupa è attualmente fuori dalla corsa Champions League, e il cui allenatore, Claudio Ranieri, dovrebbe lasciare l’Olimpico a maggio. In attesa di capire meglio l’esito della stagione della squadra capitolina, andiamo a sbirciare la nuova divisa e il primo dettaglio che salta all’occhio è senza dubbio il colletto. Il collo della maglia è sempre a “giro collo”, come quello attuale, ma di uno sfondo giallo/arancio con una sorta di “fulmine” di colore rosso per un gioco geometrico davvero ben riuscito.

ROMA, NUOVA MAGLIA 2019-2020: FOTO

Lo stesso gioco lo ritroviamo poi sui bordini delle due maniche, mentre al centro cappeggia il grande logo dello sponsor principale, la compagnia aerea araba Qatar Airways. A completare la divisa, del classico colore rosso scuro, il simbolo della squadra all’altezza del cuore, e il classico baffo della Nike posizionato invece sulla sinistra. La maglia sembrerebbe avere un materiale differente fra le spalle e il resto, delimitato da una cucitura. Rispetto alla divisa della scorsa stagione cambia ben poco, visto che lo sponsor è lo stesso, così come la tendenza alla semplicità. Le uniche differenze le riscontriamo nel colletto e nei bordini delle maniche, quel disegno geometrico di cui vi abbiamo già parlato prima. A questo punto non ci resta che attendere ulteriori notizie ufficiali, e soprattutto, che la nuova maglia venga svelata, evento quest’ultimo che dovrebbe avvenire indicativamente al mese di maggio: ormai da qualche anno a questa parte i club tendono infatti a disputare l’ultima partita del campionato con la nuova maglietta addosso.

