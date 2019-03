Video/ Paganese Casertana (2-2): highlights e gol del match (Serie C, 32^ giornata)

Video Paganese-Casertana 2-2: highlights e gol della partita valevole per la 32^ giornata di Serie C girone C che ha visto le due squadre spartirsi la posta in palio. I liguorini sono andati vicini alla seconda vittoria stagionale ma si sono dovuti accontentare del pareggio pur chiudendo la gara con l’uomo in più per l’espulsione di Zito che a una dozzina di minuti dal novantesimo ha lasciato i falchetti in dieci per un fallaccio evitabile e gratuito nei confronti di Navas. Al Torre di Pagani i padroni di casa, inoltre, recriminano per il palo scheggiato da Cesaretti nel secondo tempo, dopo che dall’altra parte del campo Castaldo (salito a quota 13 nella classifica dei marcatori grazie al rigore trasformato nella prima frazione di giooc) aveva clamorosamente mancato l’appuntamento con il pallone a pochi passi da Nardi. Ben quattro gol nei primi quarantacinque minuti con tanti ribaltamenti di fronte: gli ospiti si erano momentaneamente portati in vantaggio con la punizione magistrale di Romano, poi sono stati raggiunti dal tap-in vincente di Cesaretti sugli sviluppi di un calcio piazzato, dove la retroguardia della Casertana non ha saputo allontanare il pallone dalla sua area di rigore. Prima dell’intervallo gli uomini di Raffaele Esposito sono tornati a condurre con il tiro dagli undici metri di Castaldo che ha così trasformato il penalty causato dal fallo di mano di Dellafiore, proprio nel recupero però gli azzurrostellati sono riusciti a pareggiare per la seconda volta i conti con Parigi, che ha saputo approfittare della poca reattività di Adamonis in mezzo ai pali. Ancora una volta, quindi, la Casertana deve rimandare il ritorno al successo e resta così a centro classifica, mentre la Paganese continua a essere mestamente il fanalino di coda del girone C, senza ovviamente considerare il Matera ormai escluso dal campionato per le note, tristi, vicissitudini finanziarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA