Infortunio Dybala/ Juventus ultime notizie: problema muscolare, a rischio per l’Ajax?

Infortunio per Paulo Dybala durante il riscaldamento. Niente Juventus-Empoli per l’attaccante argentino, ma tanta ansia in vista dei quarti di finale di Champions League contro l’Ajax. Si parla di risentimento muscolare per la Joya, che ha avvertito il problema nella rifinitura e infatti non è neppure in panchina per l’anticipo di Serie A: al suo posto invece c’è Bentancur. Un campanello d’allarme per l’allenatore Massimiliano Allegri, che dovendo fare a meno dell’infortunato Ronaldo aveva pensato di puntare su Dybala per il match della 29esima giornata di Serie A. E invece l’attaccante argentino è stato costretto al forfait: ora è attesa (ma soprattutto ansia) per gli esami specifici. Con la diagnosi sarà tutto più chiaro, a partire dai relativi tempi di recupero, nella speranza ovviamente che non sia nulla di grave. Incombe infatti la sfida con gli olandesi. Quel che è certo al momento è che il numero 10 della Juventus ha accusato un fastidio alla coscia.

JUVENTUS, INFORTUNIO DYBALA: A RISCHIO PER L’AJAX?

L’infortunio di Paulo Dybala è una brutta notizia per la Juventus, che spera nel recupero lampo di Cristiano Ronaldo. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante argentino ha accusato un forte dolore alla coscia destra durante il riscaldamento. Doveva essere titolare in attacco con Mandzukic e Bernardeschi, invece ha interrotto la rifinitura toccandosi la coscia destra. Quindi è rientrato negli spogliatoi e l’allenatore Massimiliano Allegri ha deciso di mandare in campo Bentancur, cambiando anche l’assetto della squadra. Ma è naturale, considerando l’indisponibilità di Cristiano Ronaldo, che la preoccupazione sulle condizioni di Dybala dopo l’infortunio di oggi non riguardi solo la partita di oggi. Si attendono dunque i controlli medici per capire cosa è successo esattamente. Non si esclude che proprio in questi minuti si stia agendo in tal senso. Seguiranno dunque aggiornamenti.

