Infortunio Cristiano Ronaldo/ L’attaccante della Juventus al JTC per nuovi controlli

C’è apprensione in casa Juventus in merito alle condizioni fisiche di Cristiano Ronaldo. L’attaccante bianconero si è infortunato in occasione della sfida fra la nazionale portoghese e quella serba: uno scatto, poi lo stop forzato e la richiesta di cambio. Due giorni fa la società torinese aveva emesso un primo bollettino medico in cui si parlava di problema muscolare di lieve entità, ma nella giornata odierna l’ex attaccante del Real Madrid verrà sottoposto ad ulteriori controlli medici per avere un quadro più dettagliato della situazione. A preoccupare maggiormente i vertici dei campioni d’Italia in carica e l’allenatore Massimiliano Allegri, l’andata dei quarti di finale di Champions League, la partita con l’Ajax in programma il prossimo 10 aprile in quel dell’Amsterdam Arena. Una gara cruciale che ovviamente la Juventus non vuole perdere, e che sarà decisiva per il suo proseguo del cammino in coppa.

INFORTUNIO CRISTIANO RONALDO: ATTACCANTE AL JTC

L’ottimismo resta comunque moderato anche perché lo stesso Cristiano Ronaldo, subito dopo l’infortunio, aveva specificato di essere pronto a tornare in campo fra due settimane, proprio per la partita contro i Lancieri, e chi meglio di lui può dirlo? La cosa certa è che in base a quanto filtra dall’ambiente bianconero, non si ha alcuna intenzione di forzare la mano circa il recupero dell’asso lusitano, e piuttosto che pregiudicarne il pieno recupero, si rinuncerà al campionissimo portoghese per la gara di andata, di modo da averlo al 100% della forma fisica per il match di ritorno, in programma il 16 aprile all’Allianz Stadium di Torino. Così come per il doppio incontro con l’Atletico, la Juventus avrà l’opportunità di giocarsi la sfida di ritorno fra le mura domestiche, un aspetto senza dubbio da non sottovalutare, un punto a favore soprattutto con Ronaldo in campo. Intanto, come riferisce Gazzetta.it, il calciatore è giunto stamane poco dopo le ore 10 presso lo Juventus Training Center, e in questi istanti sta effettuando tutti i controlli del caso.

