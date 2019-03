PAPERA DONNARUMMA IN SAMPDORIA-MILAN/ Video, passa il pallone a Defrel: gol dopo 30″

La papera di Gigio Donnarumma contro la Sampdoria mette nei guai il Milan di Rino Gattuso: il giovane portiere rossonero ha infatti sbagliato un appoggio di piede quando erano trascorsi solo 37 secondi gioco consentendo a Defrel, in pressione alta, di portare in vantaggio i suoi dopo neanche un minuto. Gara di fatto compromessa fin dall’inizio per la squadra di Gattuso, che si è vista costretta a rivoluzionare fin dall’avvio di gara il proprio spartito tattico. Se l’idea iniziale era infatti quella di giocare d’attesa per evitare di ripetere gli errori di “arroganza” messi in scena nel derby contro l’Inter – quando la pressione alta sui portatori di palla avversari aveva lasciato praterie aperte per i centrocampisti nerazzurri – il gol di Defrel ha costretto il Milan ad impostare una gara totalmente diversa da come Gattuso l’aveva preparata.

Errore di Donnarumma a parte, se così si può dire, lo svolgimento del primo tempo ci porta a dichiarare che il gol della Samp non sia frutto (soltanto) di una disattenzione del portiere milanista o di un errore di natura tecnica. Lo dimostra la grande difficoltà incontrata dai rossoneri durante tutti i primi 45′ di gioco nel riuscire a superare la metà campo palla al piede. Il gol di Defrel è dunque figlia della pressione asfissiante sul portartore studiata da Giampaolo: ne sono la prova gli svarioni successivi di giocatori come Mateo Musacchio, che per poco non combina una seconda frittata scagliando il pallone addosso a Quagliarella ma poi riesce a rimediare, e ancora una volta di Donnarumma, impreciso in fase di rinvio in una seconda occasione oltre a quella della papera iniziale. Insomma, Donnarumma colpevole: senza dubbio. Ma con delle attenuanti…





