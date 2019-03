Diretta Rieti Reggina/ Streaming video e tv: partita delicata per entrambe! (Serie C)

Rieti Reggina sarà diretta dal signor Nicola Donda, è in programma domenica 31 marzo alle ore 14.30 e sarà una delle sfide che fanno parte della 33^ giornata nel campionato di Serie C 2018-2019 (girone C). Il pareggio strappato in casa della Juve Stabia capolista, con il gol di Cedric Gondo arrivato all’ultimo secondo, ha permesso ai Sabini di mantenere un prezioso punto di vantaggio sul Bisceglie, nella lotta per evitare i play out. La Reggina è lontana 7 lunghezze dal Rieti e sembra ormai al sicuro, ma i calabresi dovrebbero vivere un finale di campionato sprint per strappare un posto nei play off. Gli amaranto vengono però da una delle loro giornate più esaltanti dopo il rotondo 3-0 rifilato al Catania; magra soddisfazione per una squadra che era ampiamente in zona playoff ma che, fortemente penalizzata a stagione in corso, ha totalmente dovuto rivedere i suoi piani e giocare esclusivamente per la salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Rieti Reggina non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi al sito tramite pc o smart tv, o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI RIETI REGGINA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Scopigno di Rieti. I padroni di casa scenderanno in campo con questo undici titolare: Marcone; Delli Carri, Gigli, Mattia; Brumat, Marchi, Carpani, Palma, Zanchi; Gondo e Maistro. Risponderà la Reggina schierata con questo undici: Confente; Kirwan, Conson, Gasparetto, Seminara; Marino, De Falco, Zibert; Bellomo; Doumbia e Strambelli.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 3-5-2 per quanto riguarda il Rieti allenato da Ezio Capuano e il 4-3-1-2 per la Reggina guidata in panchina da Drago. Nel match d’andata disputato in casa dei calabresi, rocambolesca vittoria per 3-2 della Reggina sul Rieti, con i gol di Sandomenico, Tassi e Ungaro (quest’ultimo al 97′) decisivi per gli amaranto dopo che i Sabini si erano portati sullo 0-2 grazie alle marcature di Gondo e Cericola.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la Reggina lievemente favorita per la vittoria sul Rieti. Successo interno quotato 2.75 da Bwin, pareggio quotato 3.00 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 2.45 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.30 e l’under 2.5 quotato 1.60 da Bet365.



