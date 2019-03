Video/ Carpi Crotone (1-2): highlights e gol della partita (Serie B)

Colpo salvezza fondamentale per il Crotone che passa sul campo del Carpi, sempre più solo in coda alla classifica del campionato cadetto e contestato dai tifosi dello stadio Cabassi. Il Crotone parte bene e manca una buona occasione già al 12’ con Zanellato, quindi arriva il vantaggio calabrese al 19’ firmato da Simy, bravo a trasformare con freddezza un calcio di rigore fischiato per un fallo di mano in area di Buongiorno su cross di Sampirisi. Ancora Crotone al 21’ con Zanellato che manca un’altra buona chance, calciando fuori da posizione ravvicinata. Il Carpi fatica in fase offensiva ma ha un guizzo in chiusura di tempo: Musacchio vede però annullato per fuorigioco il gol realizzato su assist di Vano.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo i ritmi della partita si alzano ulteriormente: palo di Benali per il Crotone che trova comunque il raddoppio al 19’ con Simy, che sfrutta un assist in profondità di Zanellato e realizza lo 0-2. Il Carpi torna però in partita dopo appena 4’, con Poli che realizza il tap-in dopo il palo colpito da Vano. Gli emiliani sembrano crederci coi calabresi stanchi dopo i tanti sforzi profusi nei primi due terzi di partita, ma al 41’ i padroni di casa restano in dieci uomini per l’espulsione di Concas. Subito dopo il Crotone colpisce il secondo legno della sua partita con Pettinari: traversa a portiere battuto. Si va nel recupero, al 94’ Musacchio ha il pallone del clamoroso pareggio ma il riflesso di Cordaz è straordinario, col portiere che permette ai calabresi di chiudere sull’1-2 la trasferta in casa del Carpi.

Ecco il video di Carpi Crotone con le azioni salienti del match.





© RIPRODUZIONE RISERVATA