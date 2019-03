Diretta Livorno Benevento/ Streaming video DAZN: che momento per i sanniti! (Serie B)

Livorno Benevento, che viene diretta dal signor Daniele Minelli, è l’ultima partita nel calendario della 27^ giornata per il campionato di Serie B 2018-2019: allo stadio Armando Picchi si gioca alle ore 21:00 di lunedì 4 marzo. Possiamo dire che finalmente i sanniti stiano mostrando il loro reale valore: costruiti per la promozione diretta, hanno iniziato male la stagione ma già a dicembre hanno svoltato, lasciandosi alle spalle da quasi tre mesi l’ultima sconfitta e, battendo il Pescara in una sfida diretta, raggiungendo il secondo posto in classifica con sei vittorie nelle ultime nove partite. I risultati dell’ultimo turno sono stati favorevoli al Benevento, che adesso però deve proseguire su questa strada perchè la concorrenza è decisamente agguerrita; sarà importante confermare il pronostico sul campo del Livorno, il che non significa che sarà facile perchè i labronici non perdono al Picchi dall’inizio di novembre, hanno vinto le ultime due partite interne e dunque sono sempre un osso duro davanti ai loro tifosi. Perdendo nettamente a La Spezia nel turno infrasettimanale, la squadra toscana non è riuscita ad approfittare del passo falso del Venezia e dunque entrando in questa giornata aveva ancora tre punti da recuperare sulla salvezza; resta comunque un rendimento nettamente migliore rispetto all’inizio della stagione. Ora non ci resta che vedere in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco, perciò mentre aspettiamo la diretta di Livorno Benevento possiamo leggere le probabili formazioni della sfida.

La diretta tv di Livorno Benevento non è disponibile: per assistere a questa partita dunque dovrete essere abbonati alla nuova piattaforma DAZN, che fornisce tutte le partite del campionato di Serie B in esclusiva (ad eccezione dell’anticipo). Per seguire la sfida in diretta streaming video dovrete dunque dovrete dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone che potrete eventualmente collegare alla televisione tramite Chromecast, ma potrete anche installare l’applicazione DAZN su una smart tv con connessione a internet.

E’ probabile che per Livorno Benevento Roberto Breda voglia confermare il 3-4-1-2 che aveva vinto contro il Venezia, con una sola modifica: nel frattempo infatti Diamanti è tornato dalla squalifica e sarà dunque lui a occupare la posizione di trequartista, facendo fare un passo avanti a Giannetti che però si gioca il posto con Raicevic e Murilo. A centrocampo Luci e Agazzi dovrebbero nuovamente formare la coppia di mediani, con Valiani e Porcino che sperano di avere un posto sugli esterni dovendosi guardare dalla concorrenza di Kupisz e Dumitru; in difesa non dovrebbe cambiare nulla con Gonnelli, Matteo Di Gennaro e Bogdan a protezione di Zima. Cristian Bucchi schiera il suo Benevento con modulo quasi speculare: qui il regista gioca in linea con i centrocampisti e sarà Crisetig, supportato da Bandinelli e Buonaiuto mentre Maggio e Gaetano Letizia possono agire nuovamente sulle corsie laterali. La coppia offensiva dovrebbe essere formata da Massimo Coda (13 gol e terzo miglior marcatore della Serie B) e Roberto Insigne ma con Asencio pronto a giocarsela, in difesa Volta (matchwinner contro il Pescara), Caldirola (importante addizione a gennaio) e Tuia proteggeranno l’operato del portiere Montipò.

E’ la squadra ospite ad essere favorita nella diretta di Livorno Benevento: secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai infatti il segno 2, che identifica la vittoria dei sanniti, vale 2,55 volte la somma messa sul piatto mentre per l’affermazione dei labronici, regolata dal segno 1, il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,00 volte quanto investito. C’è anche l’eventualità del pareggio, per la quale dovrete scommettere sul segno X: in questo caso la vincita sarebbe di 2,95 volte la puntata.



