Video/ Benevento Pescara (2-1): highlights e gol della partita (Serie B)

Il video di Benevento Pescara ci racconta una partita molto emozionante terminata col risultato di 2-1. Pronti via ci prova Roberto Insigne che dopo tre minuti calcia a giro senza trovare la porta. Ci prova poi da fuori Luca Crecco con la sua conclusione che viene murata. Le streghe hanno una grandissima occasione alla metà della prima frazione di gioco con Massimo Coda che si presenta sul dischetto ma sbaglia. L’attaccante si fa perdonare alla fine della prima frazione di gioco quando riesce a superare il fino allora perfetto Fiorillo. Nella ripresa la squadra ospite prova a reagire, alzando il ritmo e con l’ingresso in campo anche di alcuni giocatori interessanti. Arriva il pareggio al minuto 67 di Mancuso, bravissimo a sfruttare una bella palla messa dentro da Capone che si era tolto la tuta nove minuti prima per prendere il posto di Marras. Sicuramente la rete rende esplosivi gli ultimi minuti con entrambe le squadre che cercano la rete della vittoria. Nel finale Volta decide la gara con un colpo di testa nel finale sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

LE DICHIARAZIONI

Per il video di Benevento Pescara andiamo a vedere le dichiarazioni a caldo dopo il triplice fischio finale. Ecco le parole a Dazn di: “Abbiamo fatto una partita tutto cuore. Nel secondo tempo abbiamo sprecato molto. Manca poco alla fine e quindi questi punti valgono doppio. Il calcio è così, se non chiudi una partita rischi sempre di subire il pari. Il gol lo dedico a mio figlio e alla mia famiglia, sono davvero felice di questa rete. Da qui alla fine ci saranno solo finali. Il calendario ci aiuta e ogni partita è da giocare come l’ultima. Cosa ci ha fatto cambiare passo? Da gennaio ci siamo raggruppati. Sono arrivati due innesti che oltre a due calciatori sono due persone fantastiche. Il gruppo ci porta avanti e ci ha migliorato. Gli attaccanti risolvono talmente tante partite che se una volta lo fa un difensore è un eccezione. Per il rigore ero girato, avevo detto a Montipò che non volevo guardarlo. Era la prima volta e non lo farò più”.

IL TABELLINO

In attesa del video di Benevento Pescara andiamo a guardare i numeri con il tabellino.

Marcatori: 44′ Coda (B), 67′ Mancuso (P), 86′ Volta (B)

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Volta, Tuia, Caldirola; Maggio, Bandinelli (78′ Asencio), Crisetig, Buonaiuto (60′ Viola), Letizia; Insigne, Coda (89′ Del Pinto). A disposizione: Gori, Zagari, Gyamfi, Costa, Antei, Del Pinto, Viola, Vokic, Goddard, Telli, Ricci, Armenteros, Asencio. Allenatore:Cristian Bucchi.

PESCARA (4-3-1-2): Fiorillo; Ciofani (77′ Melegoni), Gravillon, Scognamiglio, Balzano; Memushaj, Brugman, Crecco; Marras (56′ Capone); Monachello (71′ Campagnaro) , Mancuso. A disposizione: Kastrati, Farelli, Bettella, Campagnaro, Elizalde, Perrotta, Pinto, Bruno, Melegoni, Antonucci, Bellini, Capone, Del Sole, Sottil. Allenatore: Giuseppe Pillon.

Ammoniti: Crisetig, Caldirola (B), Campagnaro (P)

VIDEO BENEVENTO PESCARA





© RIPRODUZIONE RISERVATA