Zenga esonerato dal Venezia/ Serie B, il nuovo allenatore è Serse Cosmi

Walter Zenga è stato esonerato dal Venezia, il nuovo allenatore dei lagunari è Serse Cosmi. La decisione del Presidente dei veneti arriva dopo un febbraio in cui Zenga era riuscito a raccimolare un misero punticino in cinque gare. È stato infatti proprio Joe Tacopina a prendere una decisione che ci si poteva aspettare, visto che più volte aveva criticato l’operato del tecnico. Zenga era stato ingaggiato il 12 ottobre scorso, dopo l’esonero di Stefano Vecchi. Dopo essere partito molto bene l’ex portiere di Inter e nazionale azzurra però è riuscito a vincere una sola gara nelle ‘ultime undici. La squadra viaggia in zona playout, appena due punti sopra la retrocessione diretta, con il tecnico che ha collezionato nella sua avventura 5 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. Decisivo è stato il ko nel derby contro il Verona di domenica scorsa, gara persa dal Venezia col risultato finale di 1-0.

Zenga esonerato dal Venezia: il nuovo allenatore è Serse Cosmi

Serse Cosmi è il nuovo allenatore del Venezia dopo che Walter Zenga è stato esonerato. Il tecnico umbro torna in panchina dopo quasi un anno, l’anno scorso aveva salvato in Serie B l’Ascoli riuscendo a mostrare a tratti anche un bel calcio. Purtroppo la carriera di Cosmi si è incrinata dopo che all’inizio del nuovo millennio era stato protagonista di un calcio rivoluzionario con il suo Perugia, guidato all’epoca da Luciano Gaucci. Dopo quattro anni in Umbria a casa sua però Cosmi è passato da Genoa e Udinese senza grande fortuna. Sono state quattro poi le esperienze ancora in massima categoria con Livorno, Palermo, Lecce e Siena. Dal 2013 però non ha più visto la A guidando Pescara, Trapani e appunto l’Ascoli. Vedremo ora come si comporterà a Venezia.

