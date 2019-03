Maradona di nuovo papà “Ha altri 3 figli”/ L’avvocato “Li riconoscerà dopo test Dna”

La famiglia Maradona continua a crescere. Ci sono tre nuovi “ingressi” grazie a Diego: ha tre figli, frutto di due relazioni avute a Cuba tra il 2000 e il 2005 mentre combatteva la dipendenza dalla cocaina in una clinica specializzata. Lo ha rivelato il legale dell’ex fuoriclasse argentino, Matias Morla, il quale ha spiegato che ne riconoscerà la paternità. La “bomba” è stata lanciata durante il programma Nosotros a la mañana su Canal 13. «Diego ha altri tre figli. Presto li riconoscerà e prenderanno il suo nome», ha dichiarato l’avvocato. Il legale ha spiegato che non c’è ancora nulla di ufficiale, ma tutto verrà sistemato a breve. «Maradona si recherà a Cuba per realizzare le prove del Dna, ma è tutto a posto», ha spiegato Morla. L’ex Pibe de Oro «si sente regolarmente con tutti loro già da tempo e ha tutte le intenzioni di prendersi le proprie responsabilità». Ma l’avvocato di Maradona non è entrato troppo nei dettagli.

MARADONA DI NUOVO PAPÀ “HA ALTRI 3 FIGLI”

L’avvocato Matias Morla ha spiegato che sono tre figli avuti con due donne diverse. Inoltre, uno di loro ha 18 anni e attualmente vive vicino a Varadero. La notizia era emersa per la prima volta poco più di quattro mesi fa per lo stesso Morla che fece esplicite illazioni sul lungo periodo trascorso a Cuba da Maradona che, nel bel mezzo del percorso di riabilitazione, divorziò da Claudia Villafane, la madre delle prime due figlie, Dalma e Gianina. E si separò dallo storico agente Guillermo Coppola. «Quel periodo fu da brividi. Era solo, in più divenne single e si comportò molto male. Ho una sfilza di amici a Cuba che scherzano sostenendo di essere figli di Maradona». Proprio questa battuta suscitò i primi rumors, ma evidentemente serviva a preparare il terreno. Maradona dunque ha otto figli. Dopo Dalma, Gianina, Diego Fernando, Jana e Diego Jr (questi ultimi due riconosciuti solo dopo molto tempo). Ma la famiglia continuerà a crescere, perché è in arrivo il figlio di Dalma, che renderò Maradona nonno per la terza volta dopo Diego Matias (figlio di Diego Jr) e Benjamin (figlio di Gianina).

© RIPRODUZIONE RISERVATA