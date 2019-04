Papa Francesco “Messi come Dio? Non si dice ma..”/ Video, “è bello vederlo giocare”

Che Papa Francesco fosse un tifoso di calcio non lo scopriamo certo oggi (fin da bambino un vero e proprio fan del San Lorenzo, tra le migliori squadre d’Argentina) ma che si possa provare a immaginare un suo commento “positivo” ad una domanda sul paragone tra Lionel Messi e addirittura Dio, ecco questo era sinceramente difficile da credere. Infatti il Papa non cancella la dottrina e la sacralità dei paragoni e delle santità (nessuno è come Dio, sia ben chiaro) ma si è detto piuttosto divertito dalle domande di Jordi Evolè, collega della tv spagnola che per Salvados ha rivolto diverse domande “semplici” al Santo Padre. «È un sacrilegio dire che Leo Messi è come Dio?», chiede divertito il cronista, aspettandosi una risposta magari seriosa del n.10 più forte di tutti i tempi al Barcellona (e forse non solo). Invece il Papa, con una risposta “alla Buffa” – lo straordinario storyteller ex telecronista Nba dalla forte passione per il calcio argentino – replica così: «In teoria è un sacrilegio, non si può dire! Io non lo credo, tu lo credi?».

“MESSI È BELLO VEDERLO GIOCARE”

Il giornalista spagnolo risponde tutto tronfio che per lui sì, Messi quando gioca fa provare sensazioni “divine” ma il Papa vuole continuare il dialogo e prende molto sul serio la domanda sul n.10 capitano dell’Argentina: «La gente dice “è Dio” come ad intendere “io ti adoro”, ma è solo un’espressione della gente, come dire “è un Dio con la palla in campo”. Sono modi popolari di esprimersi». Detto questo, esattamente come incalza il giornalista, anche Papa Francesco è convinto di una cosa, al di là di polemiche, sacrilegi e paragoni “impossibili”: «È chiaro che dà tanta soddisfazione vedere come gioca, è proprio bello vederlo giocare». Del resto se esistono le “mani di Dios” come quelle di Maradona, perché non può valere qualche altro paragone “azzardato” tra calcio e sacralità sul piccolo folletto che da più di 10 anni incanta i campi di mezzo mondo? Di sicuro, tra quei tifosi estasiati nel vederlo giocare, da oggi sappiamo esserci anche il Santo Padre.





