Video/ Fiorentina Torino (1-1): highlights, i gol di Simeone e Baselli (Serie A)

Fiorentina e Torino si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Simeone e Baselli. Un pareggio sostanzialmente giusto che frena le ambizioni europee dei granata con i viola che devono puntare ormai alla Coppa Italia per provare ad andare in Europa League. Andiamo a scoprire le statistiche della gara per capire l’andamento del match. Possesso palla in favore del Torino con il 59% contro il 41% dei viola. Sono stati invece otto i tiro nello specchio della porta per i padroni di casa contro i due dei granata. Grande protagonista Simeone che ci ha provato per tre volte creando anche tre occasioni da gol. Mentre Moretti ha recuperato per quattro volte il pallone contro i sei persi da Benassi. Gli assist vincenti sono stati invece di Victor Hugo e Iago Falque. Pareggio sostanzialmente giusto con la Fiorentina che ha fatto qualcosa in più.

VIDEO FIORENTINA TORINO: LE DICHIARAZIONI

Walter Mazzarri ha parlato nel post partita di Fiorentina Torino ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni raccolte dal portale violanews: “Uno dei motivi per il quale non mi è piaciuta la partita è l’avvio, siamo partiti malissimo. Come dei bischeri, in occasione del gol abbiamo fatto tutto da soli. Contro la Fiorentina di oggi con Veretout in quella posizione di centrocampo abbiamo rischiato di prendere 2-3 contropiedi, era dura e quindi ho preferito l’equilibrio. Altre volte ho messo le tre punte perché c’erano i presupposti. A volte è mancata la pulizia di gioco, ma bastava evitare l’uno a zero da bischeri e sarebbe andata diversamente”. Stefano Pioli ha commentato l’ennesimo pareggio dei viola: “Cosa ci manca? Abbiamo fatto troppi pareggi per sperare in una classifica migliore. Anche la partita di oggi è da mettere in questo contesto, abbiamo lottato contro una squadra fisica e abbiamo avuto molte più occasioni ma purtroppo ci manca l’essere concreti e cinici. Abbiamo preso gol perché ci siamo fermati a protestare, ma le squadre più esperte e concrete alla fine riescono a tornare in vantaggio. Ho avuto le risposte che volevo dopo Cagliari, però non siamo riusciti a vincere una partita che volevamo e potevamo vincere”. L’Europa si allontana: “Ma l’obiettivo del 25 aprile c’è, non capita tante volte di arrivare in semifinale di Coppa Italia. Nove partite sono ancora tante, non possiamo smettere di crederci e di dare il massimo. Dobbiamo provarci già dalla prossima partita contro una squadra forte e arrabbiata. Finire decimi non ci piace, dobbiamo trovare entusiasmo perché i giovani vivono di entusiasmo”.

Ecco il video di Fiorentina Torino, con le azioni salienti del match.





© RIPRODUZIONE RISERVATA