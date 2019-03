Diretta Fiorentina Torino/ Streaming video e tv: ultima chance per Pioli? (Serie A)

Fiorentina Torino, diretta dall’arbitro Pasqua, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 31 marzo 2019, presso lo stadio Artemio Franchi del capoluogo toscano e sarà una delle sfide più cariche di fascino della ventinovesima giornata di Serie A. Fiorentina Torino metterà di fronte due formazioni che inseguono entrambe un posto in Europa, ma si ritrovano in situazioni ben diverse. La Fiorentina è appena decima con 37 punti, prima della sosta aveva perso a Cagliari e vede ormai ridotte al lumicino le possibilità di qualificarsi all’Europa League attraverso il campionato: oggi potrebbe essere l’ultima spiaggia, ma le speranze si concentrano sulla Coppa Italia. Il Torino invece, pur avendo perso in casa contro il Bologna due settimane fa, ha 44 punti e di conseguenza speranze molto più concrete, anche se quella sconfitta ha allontanato il sogno quarto posto che vorrebbe dire addirittura Champions League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Torino sarà disponibile in esclusiva sui canali di Sky, per la precisione il punto di riferimento sarà Sky Sport 253. In alternativa ci sarà anche la diretta streaming video garantita da Sky Go, ma naturalmente anche in questo caso riservata solamente agli abbonati alla televisione satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA TORINO

Vediamo adesso quali sono le probabili formazioni per Fiorentina Torino. Squalificato Pezzella, nella Fiorentina ritrova posto Vitor Hugo al centro della retroguardia, probabilmente con Ceccherini e dunque con Milenkovic terzino destro (in alternativa Laurini terzino e milenkovic accentrato). Rientra Veretout che ha invece scontato la sua squalifica. Nel tridente Mirallas potrebbe essere favorito ma ci dovrebbe essere spazio anche per Simeone, tenendo conto della doverosa cautela per Chiesa. Nel Torino qualche grattacapo per Walter Mazzarri, che ha squalificati Nkoulou e Ola Aina: in difesa dunque ci sarà spazio per Moretti, mentre sulla fascia destra avremo De Silvestri titolare. In attacco ecco ancora una volta il duello tra Zaza e Iago Falque, ma lo spagnolo potrebbe anche giocare al posto di Baselli così da comporre un tridente con lo stesso Zaza e Belotti, passando dal 3-5-2 al 3-4-3.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo ai pronostici su Fiorentina Torino: per farlo, ci basiamo sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Sulla carta partono favoriti i padroni di casa viola, infatti il segno 1 per la vittoria della Fiorentina è quotato a 2,15, mentre poi si sale a 3,20 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine a 3,70 volte la posta in palio in caso di colpaccio del Torino, identificato dal segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA