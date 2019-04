Diretta Pro Patria Entella/ Streaming video e tv: Virtus a Busto Arsizio (Serie C)

Pro Patria Entella, diretta dall’arbitro Davide Miele della sezione Aia di Torino, sarà una delle partite di spicco nel programma della trentacinquesima giornata del girone A di Serie C. Appuntamento alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, sabato 13 aprile 2019, presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio. Pro Patria Entella sarà un test molto delicato per la capolista, perché i liguri devono affrontare una trasferta complicata sul campo degli uomini di Ivan Javorcic, che hanno 50 punti e dunque sono saldamente in zona playoff. La Pro Patria ha consolidato il proprio status vincendo per 0-2 sul campo del Gozzano nella scorsa giornata, quando invece l’Entella ha vinto senza alcuna difficoltà il derby con l’Albissola per 4-0. Di conseguenza gli uomini di Roberto Boscaglia sono saliti a quota 66 punti in classifica: la squadra di Chiavari è al comando ma non può dirsi tranquilla, anche perché pende ancora il recupero della grande sfida contro il Piacenza, che è la prima inseguitrice dell’Entella.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pro Patria Entella; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva, fornisce in abbonamento o acquistando il singolo evento tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA ENTELLA

Analizziamo adesso le probabili formazioni per Pro Patria Entella. I bustocchi di Ivan Javorcic dovrebbero schierarsi con il 3-5-2: Zaro, Battistini e Boffelli nella difesa a tre davanti al portiere Tornaghi, poi nel folto centrocampo a cinque ipotizziamo titolari da destra a sinistra Mora, Colombo, Pedone, Bertone e Galli, infine la coppia d’attacco della Pro Patria dovrebbe vedere titolari Le Noci e Mastroianni. Mister Roberto Boscaglia dovrebbe invece schierare la capolista Entella secondo il modulo 4-3-2-1 con Padroni in porta protetto da una difesa a quattro composta da Belli a destra, Pellizzer e Chiosa centrali, Crialese a sinistra. I possibili titolari a centrocampo sono invece Eramo, Paolucci e Icardi, infine ecco Mancosu e Mota Carvalho sulla trequarti, in appoggio alla prima punta Caturano.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Pro Patria Entella secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Possiamo considerare favorita la capolista, sia pure impegnata in trasferta: il segno 2 è infatti quotato a 2,20, si sale poi in caso di pareggio a quota 3,00 per il segno X, infine una vittoria casalinga della Pro Patria varrebbe 3,40 volte per chi avrà scommesso sul segno 1.



