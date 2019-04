Video/ Crotone Cremonese (0-0): highlights, niente gol allo Scida (Serie B)

Il video di Crotone Cremonese ci racconta di una partita priva di gol e a dire il vero anche povera di emozioni: insomma, non passerà di certo alla storia del calcio l’incontro disputato allo stadio Ezio Scida della città calabrese per la trentatreesima giornata di Serie B. Sicuramente giusto l’epilogo a reti bianche con il punteggio fermo sullo 0-0: pochissimi tiri in porta da entrambe le parti, forse l’occasione migliore è stata quella di Strizzolo della Cremonese alla metà del secondo tempo, ma la divisione della posta è un verdetto sacrosanto. La certezza è che questo punto in classifica fa più piacere proprio alla Cremonese, che torna dalla ostica trasferta in Calabria con un buon pareggio che porta i grigiorossi a quota 39 punti, continuando così a navigare nella tranquillità. Il Crotone invece sperava di fare qualcosa in più, invece il punticino serve solamente a salire a quota 34, che non dà alcuna garanzia in ottica salvezza.

VIDEO CROTONE CREMONESE: LE DICHIARAZIONI

Crotone Cremonese, come abbiamo visto, è terminata con un pareggio che senza dubbio ha fatto piacere soprattutto agli ospiti lombardi. Al termine della partita, di conseguenza, è stato il centrocampista grigiorosso Daniele Croce a parlare ai microfoni di DAZN: “Sapevamo che era una partita difficile, contro una squadra che lotta per salvarsi. Abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo ci siamo abbassati troppo. Siamo stati bravi a soffrire il giusto, per noi il pareggio è giusto. Siamo stati un po’ meno propositivi, ma abbiamo dato una mano dove serviva. L’obiettivo è stato raggiunto, cioè continuare la striscia positiva. Ci siamo riusciti, c’è un po’ di rammarico visto che potevamo far male. Il Crotone lotta per salvarsi e sono tutte partite difficili. Da qui alla fine ci sarà uno sprint per ogni obiettivo, sarà bello e coinvolgente fino all’ultimo. Dobbiamo finire il campionato in crescendo, ci dobbiamo togliere almeno questa soddisfazione”, è il proposito di Croce per la parte finale di campionato della Cremonese.

VIDEO CROTONE CREMONESE: GLI HIGHLIGHTS





