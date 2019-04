Video/ Lecce Carpi (4-1): highlights, netto trionfo pugliese (Serie B)

Il video di Lecce Carpi ci racconta il trionfo dei padroni di casa pugliesi, che per un paio di giorni saranno anche capolista della Serie B, anche se bisogna ricordare che il Lecce in questo momento ha giocato ben due partite in più rispetto al Brescia. In ogni caso i pugliesi stanno bene e lo ha imparato a sue spese un Carpi che a lungo ha retto il confronto ma poi è crollato incassando un perentorio 4-1. Tutto si è deciso nello spazio di soli otto minuti fra il 56’ e il 64’, quando il Lecce ha segnato ben tre volte grazie a Venuti, Mancosu e Falco. Tutto facile dunque nella ripresa per i giallorossi pugliesi, che hanno poi trovato anche il quarto gol con Tumminello al 73’, prima che Suagher salvasse almeno l’onore degli ospiti emiliani segnando al minuto 80 il gol della bandiera. Espulso nel finale Lucioni, il Lecce chiude in dieci uomini ma sale a quota 57 punti in classifica, mentre il Carpi resta fermo a 25. Quella di Lecce non era certo una partita facile, ma adesso la salvezza è sempre più lontana.

VIDEO LECCE CARPI: LE DICHIARAZIONI

Lecce Carpi è stata una partita a senso unico in favore dei pugliesi, almeno nel secondo tempo. Una delle quattro reti giallorosse è stata segnata da Filippo Falco, che è poi intervenuto ai microfoni di DAZN per la classica intervista a caldo subito dopo il triplice fischio finale dell’arbitro: “Ci siamo presi una bella rivincita rispetto al passato. Non era facile, lo sapevamo. Dedico il gol alla curva, sei anni fa c’ero (il riferimento è alla gara Lecce Carpi per i playoff di Serie C del 2013, che diedero la promozione agli emiliani, ndR). Nel primo tempo non è stato facile, con il campo pesante, poi nella ripresa abbiamo dilagato. Abbiamo reagito contro la gara contro la Cremonese, vogliamo fare sempre meglio, coltiviamo un sogno e possiamo farcela. Ora i punti contano il doppio e speriamo di conquistare una vittoria contro il Perugia”, è il proclama di Falco, che sicuramente pensa all’obiettivo promozione che si fa ora concreto per il Lecce.

VIDEO LECCE CARPI: GLI HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA