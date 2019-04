Maratona di Boston 2019/ Diretta streaming video, percorso e orario (15 aprile)

Si accende oggi la tanto attesa Maratona di Boston 2019, uno degli impegni più importanti del calendario e pure la più antica corsa sui 42 km che si corre ogni anno. Dal 1897, semplici appassionati e corridori di professione sfilano per le vie della cittadina del Massachusetts, ogni anno nel terzo lunedì del mese di aprile, in occasione del Patriots Day: si tratta di un appuntamento davvero significativo e non solo dal punto di vista sportivo. Come molto ricordano, nella 123^ edizione della Maratona di Boston, ricorreranno anche i 6 anni dal terribile attentato occorso sul traguardo nel 2013, quando furono messe del bombe che hanno provocato diverse vittime. In questa giornata di grande sport ovviamente il pensiero sarà rivolto anche a loro: non a caso ogni anno proprio il 15 aprile viene festeggiato il One Boston Day, in loro memoria.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA MARATONA DI BOSTON

Segnaliamo a tutti gli appassionati che non sarà possibile seguire in diretta tv la Maratona di Boston e quindi non è sarà disponibile neppure una diretta streaming video della prova di Massachusetts. Segnaliamo però che tutte le principali tv sportive non mancheranno di fornire collegamenti all’arrivo della maratona: sarà inoltre possibile seguire gli aggiornamenti live sull’andamento della corsa attraverso il potale ufficiale https://www.baa.org.

IL PERCORSO E GLI ORARI

In attesa di poter dare la parola alle strade del Massachusetts, andiamo a dare le prime indicazioni utili per seguire la 123^ edizione della Maratona di Boston. Come al solito la partenza sarà prevista a Hopkinton e proseguirà vero il centro cittadino attraversano Ashland, Framinghma, Natick e Wellesley. Superata la metà gara ecco che si entra a Newton e i corridori affronteranno le temibili Newton Hills, e soprattutto la Heatbreak Hill “la collina spaccacuore” che prevede una salita di circa 600 metri al 33^ km. Di seguito il serpentone superare il Boston college e ci si avvicinerà poi al traguardo finale, posto a Copley Squadre, di fianco la John Hancock Tower. Da ricordare che ovviamente saranno previste diverse wave per scaglionare al via i moltissimi partecipanti. La prima “onda” di corridori è attesa con il pettorale rosso alle ore 10.00 del mattino locali, ma saranno le ore 16.00 secondo il fuso orario italiano: di seguito partiranno con un ritardo di 25 minuti, i partecipanti dal pettorale bianco, azzurro e giallo. chiaramente il parterre di protagonisti è amplissimo trattandosi di uno degli appuntamenti più attesi di tutto il programma delle maratone. attenzione però ai vincitori in carica ovvero il giapponese Yuki Kawauchi che trovò il tempo di 2h15’54” e la statunitense Desiree Linden, a traguardo col tempo di 2h39’54”



