Video/ Casertana-Siracusa (2-1): highlights, rimonta vincente dei falchetti (Serie C)

Video Casertana-Siracusa 2-1: highlights e gol della partita valevole per la 35^ giornata di Serie C girone C che si è disputata al Pinto e si è conclusa con la vittoria in rimonta dei padroni di casa. Che pure non erano partiti con il piede giusto: nelle battute iniziali del match, quando le due squadre si stavano ancora studiando a vicenda, Russini ha provato a dirigersi verso la porta di Adamonis, Blondett ha cercato disperatamente di fermarlo trattenendolo per la maglia, un gesto che l’arbitro Gualtieri ha punito con il calcio di rigore. Dagli undici metri Vazquez la piazza nell’angolino, Adamonis non ci arriva e gli aretusei la sbloccano. Gli uomini di Pochesci si riversano in avanti nel tentativo di pareggiare i conti nel più breve tempo possibile, ma la prima frazione di gioco si conclude con la formazione di Raciti avanti di un gol. La musica cambia completamente nella ripresa, quando i falchetti aumentano i giri del motore e schiacciano i giocatori del Siracusa nella loro trequarti, andando a un passo dal pari con Meola e Padovan che graziano Crispino. La Casertana insiste finché non trova a sua volta un calcio di rigore quando Turati stende Pascali, dal dischetto va Castaldo che mantiene il sangue freddo e fa 1-1. A questo punto i padroni di casa non si accontentano e vogliono completare il lavoro, con la complicità di Ott Vale che rimedia il rosso diretto per un fallaccio su Meola. Con l’uomo in più Gigi Castaldo firma con la doppietta personale il gol che ribalta la partita e regala i tre punti ai suoi. Nella classifica dei marcatori l’ex-attaccante dell’Avellino sale a quota 17 e stacca il duo del Catanzaro composto da D’Ursi e Fischnaller. La Casertana si mantiene in zona play-off, dopo tre vittorie di fila il Siracusa frena e resta ancora a rischio per i play-out.

VIDEO CASERTANA-SIRACUSA: LE DICHIARAZIONI

Luigi Castaldo è sicuramente l’uomo-partita, con la sua doppietta ha ribaltato il punteggio e regalato un successo importante alla Casertana: “Ringrazio il mister e i compagni per tutta la fiducia che mi hanno dato quest’anno, senza di loro non arriverei da nessuna parte. Per raggiungere i play-off da qui a fine stagione dobbiamo totalizzare più punti possibili e possiamo farlo solamente attraverso vittorie come questa. Guai a fermarci, siamo in gran forma e a ogni partita creiamo tantissime occasioni, ecco, dobbiamo essere più bravi nel capitalizzare sotto porta”. Il tecnico del Siracusa, Ezio Raciti, non manca di fare i complimenti alla Casertana per il succeso ma ne approfitta comunque per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, in riferimento alla direzione arbitrale: “Siamo venuti al Pinto con la speranza e l’obiettivo di fare risultato, purtroppo non ci siamo risciti e non soltanto per demerito nostro. Nei novanta minuti sono emerse lacune tecniche da parte della squadra, ma anche l’arbitro non è che fosse in gran forma, sul rigore a favore nostro non è stato ammonito l’autore del fallo. Poi chiaramente ci sta di perdere a Caserta ma ritengo che la mia squadra sia stata danneggiata e questo non mi va giù”.





