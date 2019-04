Video/ Sassuolo Parma (0-0) highlights, tante occasioni sprecate (Serie A)

Termina con il pareggio a reti bianche il match di Serie A al Mapei Stadium: eppure come si vede nel video di Sassuolo Parma sono parecchie le emozioni vissute nella 32^ giornata di campionato. Di fatto la partita è stata completamente dominata dai neroverdi che però sono risultato davvero sfortunati nei 90’ minuti: prima la rete di Matri annullata al 3’ minuto poi le tantissime occasioni messe in campo da Berardi e Boga tutte però ben sfortunate. Solo un’occasione gustosa la si conta invece per i ducali, che al 40’ ricevano un rigore: qui però Ceravolo si fa parare da Consigli. Dando un occhio alle statistiche della partita vediamo che al triplice fischio finale il Sassuolo ha messo a tabella il 74% di possesso palla oltre a 16 tiri di cui 8 in porta a cui vanno aggiunti 17 punizioni, 7 corner, una parata e 530 passaggi completati. Altri numeri per il Parma con il 26% di possesso palla e solo un tiro correttamente indirizzato sui 3 totali: ricordiamo pure 3 corner, 8 parate e 162 passaggi completati.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della sfida c’è quindi rammarico in casa neroverde e De Zerbi ha affermato sulla prestazione dei suoi: “Mi arrabbio quando non creiamo occasioni, non quando le creiamo e le sbagliamo, anche perché c’è anche la bravura del portiere avversario da mettere in conto. Pur non forzando mai il passaggio e pur avendo creato molto non abbiamo concesso nulla, i tiri sono 16 a 3. Dobbiamo essere contenti, abbiamo tenuto botta molto bene. Avevo detto ai miei giocatori che questa partita passava dall’accettazione che potesse finire 0-0, altrimenti avremmo rischiato nelle loro ripartenze”. D’Aversa, allenatore del Parma ha invece commentato a radio Rai 1: “Sicuramente nel reparto offensivo abbiamo avuto un defecit numerico, Gervinho e Sprocati non si sono allenati in settimana e sono andati in panchina, per come siamo venuti siamo qui ora ci troviamo anche a recriminare sul risultato perché abbiamo sbagliato un rigore.”

