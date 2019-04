Video/ Lazio Udinese (2-0): highlights, successo biancoceleste nel recupero

Vittoria importante per la Lazio ieri sera all’Olimpico sull’Udinese con il risultato di 2-0, nel recupero della 25^ giornata della Serie A. Come emerge nel video di Lazio Udinese poi abbiamo assisto a una sfida molto combattuta e ricca di emozioni specie nel primo tempo. Al via sono i biancocelesti a prendere in mano il pallino del gioco, ma pure i friulani sono casi in campo con grande intraprendenza, dopo la traversa di Badu ecco che arriva la grande chance per la squadra di Inzaghi, che al 21’ va in vantaggio con gol di Caicedo su assisti di Immobile. Poco dopo un errore di Sandro condanna i bianconeri: è autogol a vantaggio della Lazio , che vola al 2-0 finale. Nel primo minuto i recupero del primo tempo per i tifosi capolini festeggiano ancora: il Var e la direzione arbitrale però cancellano per fallo di mano la rete del 3-0. Nel secondo tempo i ritmi calano ma si registra una grande occasione per l’Udinese di riaprire il match: al 50’ viene segnalato un calcio di rigore per i friulani, sprecato poi malamente da De Paul. Sono poi poche le occasioni da gol sul finale: la Lazio si gode tre punti pesantissimi.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita di Serie A ha preso parola ai microfoni di Sky il tecnico della Lazio Inzaghi, che ha commentato così la prova dei suoi: “Grandissimo primo tempo, simile a quello di Milano, a quello contro il Sassuolo o con il Parma. Dovevamo fare il terzo gol. Poi siamo rientrati, abbiamo preso il rigore contro. Bravo Strakosha, lo sappiamo bene, le partite si possono riaprire. Sono 3 punti importanti, ma ora pensiamo al Chievo Verona. La classifica? Pensiamo a noi, pensiamo al Chievo. Bisogna interpretarla bene fin da subito”. Tudor, allenatore dell’udinese ha invece affermato: “Dispiace per il rigore che poteva riaprire la partita, la Lazio ha fatto una buona gara noi penalizzati dalle assenze e da qualche mia scelta non perché volevo fare turnover ma perché abbiamo infortunati e gente che non può fare quattro partite, queste cose si sono verificate tutte insieme per noi, adesso dimentichiamo questa gara e concentriamoci sul Sassuolo”.

