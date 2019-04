Diretta Verona Brescia/ Streaming video DAZN: quote scaligeri favoriti (Serie B)

Verona-Brescia, diretta dall’arbitro Fourneau, martedì 2 aprile 2019 alle ore 21.00, sarà una delle sfide della trentunesima giornata del campionato di Serie B. Scontro d’alta classifica col Brescia che contro il Foggia ha messo al sicuro una grande vittoria in rimonta, che ha consentito alle Rondinelle di mantenere il primato in classifica. Gli scaligeri inseguono a 6 punti di distanza dopo l’ultimo pareggio in casa della Cremonese. Due pari consecutivi nelle ultime sfide per il Verona che, visti gli altri risultati, ha mancato un’ottima chance per avvicinarsi al secondo posto e alla promozione diretta in Serie A, col Lecce secondo ora lontano 4 punti ed il Palermo (che ha disputato finora una partita in meno) a 3 punti di distanza.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Verona-Brescia sarà una sfida trasmessa non sui canali televisivi, né free né pay sul satellite o sul digitale terrestre, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, che collegandosi all’app potranno vedere la partita tramite smart tv o pc, oppure utilizzando dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA BRESCIA

Andiamo a vedere insieme le probabili formazioni di Verona e Brescia che scenderanno in campo presso lo stadio Bentegodi: i padroni di casa schiereranno Silvestri; Bianchetti, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Faraoni, Gustafsson, Zaccagni; Laribi, Di Carmine e Di Gaudio. Gli ospiti risponderanno con questo undici: Alfonso; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Martella; Bisoli, Viviani, Ndoj; Spalek; Donnarumma e Torregrossa.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente le due formazioni saranno schierate con questi moduli di partenza: 4-3-3 per il Verona guidato in panchina da Fabio Grosso, 4-3-1-2 per il Brescia allenato da Eugenio Corini. Nel match d’andata di questo campionato Brescia vincente con un pirotecnico 4-2 sul Verona, doppietta del bomber del campionato di Serie B, Donnarumma, e gol di Torregrossa e Tonali. 2-2 nell’ultimo precedente di campionato tra le due compagini disputato al Bentegodi il 9 ottobre 2016, i gol di Pazzini permisero agli scaligeri di rispondere alle reti prima di Caracciolo e poi di Torregrossa.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle principali agenzie di scommesse indicano il Verona favorito per la conquista dei 3 punti contro il Brescia. Vittoria interna quotata 2.40 da Bet365, pareggio proposto a una quota di 3.20 da William Hill e vittoria in trasferta quotata 3.00 da Eurobet. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel corso della partita, Bwin propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 1.90 e 1.85.



© RIPRODUZIONE RISERVATA