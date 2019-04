Infortunio Paquetà come sta?/ La caviglia scricchiola: paura Milan, lungo stop?

Infortunio per Paquetà. Sembra girare tutto storto al Milan in questo scorcio di stagione decisivo per la corsa al quarto posto ma più in generale nella sfida contro l’Udinese che dopo 45 minuti ha visto Rino Gattuso costretto ad effettuare già due cambi: Samu Castillejo per il brasiliano e Pepe Reina per Gigio Donnarumma. Il trequartista verdeoro è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo 41′ a causa di un intervento da dietro di Behrami non sanzionato dal direttore di gara ma che ha sortito un problema apparentemente non banale per il talento milanista. Il calciatore svizzero, infatti, nel tentativo di arpionare il pallone ha sbilanciato anche Paquetà che in quel frangente ha subito la distorsione della caviglia sinistra. Il numero 10 delle Selecao ha tentato di stringere i denti ma è apparso chiaro fin da subito che fosse impossibile per lui continuare…

INFORTUNIO PAQUETA’

Dopo essere rimasto per qualche istante a bordo campo e soccorso dal massaggiatore del Milan, Paquetà ha tentato di rientrare sul terreno di gioco. Ciò che a caldo sembra una storta e nulla più, col passare dei secondi si è rivelata essere un problema di più complicata gestione. Paquetà è apparso poco spontaneo nei movimenti, timido negli appoggi, evidentemente condizionato dal suo problema fisico. Tempo un paio di minuti e ha fatto cenno alla panchina di non essere in grado di continuare. Gattuso ha dunque optato per il secondo cambio del match quando non era trascorsa neanche metà della gara: dentro Castillejo al posto di Paquetà. La paura del popolo milanista, però, è che il giovane brasiliano, sostenuto a braccio dal massaggiatore, possa essere più grave del previsto: la caviglia sinistra si è infatti girata in una posizione innaturale. La speranza è solo che non ci sia un interessamento dei legamenti…





