Diretta Livorno Cremonese/ Streaming video DAZN: quote, toscani favoriti (Serie B)

Livorno-Cremonese, diretta da Illuzzi, si gioca martedì 2 aprile 2019 alle ore 21.00 e sarà una delle sfide della trentunesima giornata del campionato di Serie B. I labronici padroni di casa proseguono nella loro corsa alla salvezza, pur trovandosi in difficoltà nelle partite in trasferta, come confermato nell’ultima sconfitta subita a Perugia che li mantiene in zona pericolo. Allo stadio Armando Picchi arriva una Cremonese che precede la compagine amaranto di sole 2 lunghezze dopo il pareggio in casa contro il Verona. Terzo risultato utile consecutivo in campionato per i grigiorossi che devono però compiere un ulteriore sforzo per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione in vista del finale di torneo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Livorno-Cremonese sarà una sfida trasmessa non sui canali televisivi, né free né pay sul satellite o sul digitale terrestre, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, che collegandosi all’app potranno vedere la partita tramite smart tv o pc, oppure utilizzando dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO CREMONESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Armando Picchi di Livorno: i padroni di casa schiereranno Zima; Di Gennaro, Boben, Gonnelli; Valiani, Rocca, Giannetti, Luci, Porcino; Dumitru e Raicevic. Gli ospiti risponderanno con questo undici: Agazzi; Caracciolo, Claiton, Terranova; Mogos, Arini, Castagnetti, Soddimo, Migliore; Carretta e Strizzolo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente le due formazioni saranno schierate con questi moduli di partenza: 3-5-2 per il Livorno guidato in panchina da Roberto Breda, 3-5-2 anche per la Cremonese allenata da Massimo Rastelli. Grigiorossi vincenti nel match d’andata di questo campionato allo stadio Zini, 1-0 con rete decisiva messa a segno da Brighi. A Livorno le due squadre non si affrontano in campionato dal 29 aprile 2017, vinsero i labronici di misura, 1-0 con gol di Maritato.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle principali agenzie di scommesse indicano il Livorno favorito per la conquista dei 3 punti contro la Cremonese. Vittoria interna quotata 2.30 da Bet365, pareggio proposto a una quota di 2.88 da William Hill e vittoria in trasferta quotata 3.35 da Eurobet. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel corso della partita, Bwin propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.35 e 1.55.



