Diretta Padova Ascoli/ Streaming video DAZN: punti per la salvezza (Serie B)

Padova-Ascoli, diretta da Pezzuto, si gioca martedì 2 aprile 2019 alle ore 21.00: sarà una delle sfide della trentunesima giornata del campionato di Serie B. Sfida sul filo del rasoio con i biancoscudati che hanno un margine sempre più ridotto di fronte alla possibilità di evitare la retrocessione. Il pareggio contro il Cittadella è stato senza dubbio incoraggiante, ma per i veneti sono ancora 5 i punti di ritardo dalla zona play out. L’Ascoli dalla sua non può sentirsi ancora tranquillo. Dopo i 7 gol subiti a Lecce è arrivato un pareggio in casa contro il Benevento che ha lasciato comunque l’amaro in bocca ai bianconeri, che hanno sprecato 2 gol di vantaggio. E i punti di vantaggio dei marchigiani sulla zona play out sono ancora solamente 3.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Padova-Ascoli sarà una sfida trasmessa non sui canali televisivi, né free né pay sul satellite o sul digitale terrestre, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, che collegandosi all’app potranno vedere la partita tramite smart tv o pc, oppure utilizzando dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA ASCOLI

Vediamo brevemente le probabili formazioni di Padova e Ascoli che scenderanno in campo presso lo stadio Euganeo: i padroni di casa schiereranno Minelli; Cappelletti, Ravanelli, Cherubin, Longhi; Calvano, Serena, Lollo; Clemenza; Bonazzoli e Capello. Gli ospiti risponderanno con questo undici: Lanni; Laverone, Brosco, Valentini, D’Elia; Frattesi, Troiano, Cavion; Ciciretti; Ardemagni e Rosseti.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente le due formazioni saranno schierate con questi moduli di partenza: 4-3-1-2 per il Padova guidato in panchina da Centurioni, 4-3-1-2 anche per l’Ascoli allenato da Vivarini. All’andata i biancoscudati hanno espugnato lo stadio Cino e Lillo Del Duca con il punteggio di 2-3 con gol di Bonazzoli, Capello e Mazzocco, decisivi per fare bottino pieno. A Padova le due formazioni non si affrontano in un match di campionato dal primo dicembre 2012, pareggio per 1-1 il risultato finale.

PRONOSTICO E QUOTE

