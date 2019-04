Diretta Potenza Viterbese/ Streaming video e tv: scontro da playoff (Serie C)

Potenza Viterbese, diretta dall’arbitro Paride De Angeli della sezione Aia di Abbiategrasso, si gioca oggi pomeriggio, sabato 20 aprile 2019, alle ore 14.30. L’appuntamento con il match della trentaseiesima giornata del girone C di Serie C sarà naturalmente allo stadio Alfredo Viviani del capoluogo lucano. In questo Sabato Santo sicuramente è alta l’attesa per Potenza Viterbese, perché si tratterà di una sfida fra due delle tante squadre coinvolte nella lotta per i playoff, che è ancora apertissima. Il Potenza arriva dalla sconfitta contro il Trapani, ma è comunque quinto a quota 50 punti: un posto ai playoff appare dunque ormai praticamente certo, ci sarà però da definire la posizione nella griglia degli spareggi, puntando naturalmente ad essere la migliore testa di serie possibile. Più complicata la situazione della Viterbese che, a quota 45 punti, vede ancora tutto in bilico: i laziali mercoledì hanno perso in casa il recupero contro la Cavese sprecando una grande occasione, oggi dunque per la Viterbese sarebbe fondamentale fare risultato a Potenza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Potenza Viterbese; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA VITERBESE

Scopriamo adesso le probabili formazioni attese per Potenza Viterbese. I lucani di mister Giuseppe Raffaele dovrebbero schierarsi con il 3-4-2-1: Emerson, Panico e Sales nella retroguardia a tre davanti al portiere Breza; a centrocampo i due mediani Coppola e Dettori più gli esterni Coccia a destra e Sepe a sinistra, infine in attacco i due trequartista Guaita e Longo in appoggio al centravanti França. Per la Viterbese qualche dubbio in più, perché per gli uomini di Antonio Calabro ci sono le ruggini della sconfitta di mercoledì. Di base comunque disegniamo un identico 3-4-2-1 con i tre difensori Atanasov, Coda e Lippi davanti al portiere Valentini; a centrocampo De Giorgi, Damiani, Palermo e Mignanelli sono i possibili titolari, così come sulla trequarti Pacilli e Vandeputte in appoggio alla prima punta Bismark.

PRONOSTICO E QUOTE

Vediamo infine che cosa ci dice il pronostico di Potenza Viterbese secondo le quote proposte dall’agenzia Eurobet. Partono favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato a 2,20. Le differenze comunque non sono nette: infatti il pareggio (segno X) è proposto a 3,10 e una vittoria esterna della Viterbese (segno 2) varrebbe 3,15 volte la posta in palio.



