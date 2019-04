Diretta Viterbese Cavese/ Streaming video e tv: metelliani per il riscatto (Serie C)

Viterbese Cavese, diretta dall’arbitro Enrico Maggio, mercoledì 17 aprile 2019 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole come recupero dell’ottava giornata del campionato di Serie C nel girone C. I metelliani si presentano all’appuntamento della trasferta di Viterbo reduci da tre sconfitte consecutive che ne hanno spento le ambizioni di play off, ma sono comunque ormai certi della salvezza che era l’obiettivo stagionale di inizio anno. La Viterbese punta invece alla post season parallelamente alla finale di Coppa Italia di categoria da affrontare contro il Monza. I gialloblu pareggiando contro il Catanzaro hanno mantenuto il nono posto in classifica, ma ora devono accelerare per potersi giocare a fine stagione gli spareggi per la Serie B come già avvenuto lo scorso anno, quando si spinsero fino ai quarti di finale.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Viterbese Cavese non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma si potrà vedere in diretta streaming video via internet tramite smart tv o pc o utilizzando dispositivi mobili come tablet o smartphone in esclusiva con un abbonamento al portale elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE CAVESE

Le probabili formazioni stilate per la diretta tra Viterbese e Cavese che andrà in scena presso lo stadio Rocchi di Viterbo. I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-5-2 schierato dal tecnico Calabro con questo undici titolare: Valentini; Atanasov, Cenciarelli, Sperandeo; De Giorgi, Tsonev, Damiani, Palermo, Mignanelli; Polidori, Vandeputte. Risponderà la Cavese con il 4-3-3 disegnato dal tecnico Modica in cui saranno impiegati: De Brasi; Bacchetti, Ferrara, Silvestri, Favasuli; Tumbarello, Nunziante, Pugliese, Fella, Rosafio, Miguel Angel.

PRONOSTICO E QUOTE

I bookmaker vedono favorita la Viterbese per la conquista della vittoria nel match di recupero di Serie C contro la Cavese. Quota per il segno 1 fissata a 2.00 da Bet365, mentre l’eventuale pareggio viene quotato 3.25 da William Hill e il successo esterno viene proposto ad una quota di 4.20 da Eurobet. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita sono fissate a 2.25 per l’over 2.5 e a 1.60 per l’under 2.5 da Bwin.



