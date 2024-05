Diretta Roland Garros 2024/ Fognini Paul streaming video tv: buone speranze azzurre! (oggi 29 maggio)

DIRETTA ROLAND GARROS 2024: ITALIANI ANCORA IN CAMPO!

Il grande appuntamento del Roland Garros 2024 torna a farci compagnia mercoledì 29 maggio, sempre a partire dalle ore 11:00, e oggi finalmente inizia il secondo turno del torneo dello Slam. Da qui si procede secondo la tradizionale programmazione: il primo turno, anche funestato dalla pioggia, si è giocato su tre giorni ma ora avremo oggi e domani per completare il secondo turno, di conseguenza ciascun giocatore avrà garantito il giorno di “riposo”. Nel secondo turno per la diretta del Roland Garros 2024 torna in campo Jannik Sinner che sfida il veterano Richard Gasquet, ma giocano altri italiani: Fabio Fognini per esempio sfida Tommy Paul in un match ostico.

Il sanremese però ha fatto benissimo all’esordio contro Botic Van de Zandschulp, e sui campi in terra può sempre stupire; così anche Lorenzo Musetti, che almeno lunedì ha dato sensazioni positive circa una possibile crescita, e avrà in Gael Monfils un avversario interessante e certamente poco abbordabile, anche se il francese non è più quello di un tempo. Oggi giocano poi altri due italiani: per Lorenzo Sonego c’è la minaccia Zhizhen Zhang, cinese che abbiamo visto stupire tutti a Roma, mentre Matteo Arnaldi dopo la bella vittoria su Arthur Fils affronta l’altro francese Alexandre Muller. Le possibilità di avere questi cinque italiani al secondo turno del Roland Garros 2024 non sono poche, staremo a vedere.

DIRETTA ROLAND GARROS 2024: COME VEDERE IL TORNEO IN STREAMING VIDEO TV

Ancora una volta dobbiamo ricordare che per assistere alla diretta tv del Roland Garros 2024 sui nostri canali dovrete essere abbonati al satellite: lo Slam di Parigi viene infatti fornito da Eurosport, presente ai numeri 210 e 211 del decoder rispettivamente con Eurosport 1 e Eurosport 2, e con la possibilità almeno per il primo di questi due canali di accedere, senza costi aggiuntivi, al servizio di diretta streaming video che sarà garantito dall’applicazione Sky Go. Riguardo la mobilità, ci sono altre opzioni per seguire i match del torneo di tennis: nello specifico parliamo di tre piattaforme in abbonamento, vale a dire Now Tv, DAZN e Discovery Plus.

DIRETTA ROLAND GARROS 2024: INIZIA IL SECONDO TURNO

Sarà dunque secondo turno nella diretta del Roland Garros 2024: abbiamo parlato degli italiani in campo oggi, ma ci sono anche le donne. Jasmine Paolini ha dominato all’esordio, ora la attende un’avversaria abbordabile nella statunitense Hailey Baptiste, numero 107 del ranking Wta e dunque, almeno sulla carta, non una grande minaccia per la lucchese che punta ad arrivare almeno nella seconda settimana dello Slam, per poi giocarsi le sue carte. Così anche Elisabetta Cocciaretto, lei pure favorita contro la spagnola Cristina Bucsa, e allora ci sono certamente le possibilità che anche l’anconetana si qualifichi al terzo turno.

Tra gli altri match da seguire invece possiamo citare il ritorno in campo di Daniil Medvedev, che al primo turno ha lasciato un set a Dominik Koepfer e sulla terra è sempre sul chi vive: per lui l’avversario sarà in questo senso ostico perché è il serbo Miomir Kecmanovic. Il veterano Stan Wawrinka sfida Pavel Kotov, l’avversario di Andrey Rublev sarà Pedro Martinez mentre occhio alla sfida generazionale tra Ben Shelton e Kei Nishikori, il giapponese per l’ennesima volta prova a regalarsi qualche ultima soddisfazione in una carriera ottima ma funestata da infortuni. Nella diretta del Roland Garros 2024 avremo poi, naturalmente, il secondo turno di Carlos Alcaraz: uno dei principali candidati al titolo se la vede con Jesper De Jong, che non dovrebbe rappresentare un problema.











